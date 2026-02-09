威力彩今晚飆11.5億　4生肖4星座偏財超旺

▲威力彩頭獎狂飆。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者陳俊宏／綜合報導

威力彩連續29期槓龜，今天晚間開獎的頭獎上看11.5億元。對此，清水孟國際塔羅小孟老師分享，生肖屬「豬、羊、狗、蛇」以及射手座、巨蟹座、牡羊座、雙魚座偏財運極旺。

TOP 4：屬蛇

建議在購買威力彩前，可前往熱鬧、人流旺盛的投注站，如燒烤店、火鍋店、熱炒店或夜市附近下注，以提升財氣。此外，佩戴紅瑪瑙或石榴石飾品，也能強化偏財磁場，幫助在當日獲得幸運之財。

TOP 3：屬狗

偏財運極旺盛，可前往高樓附近、風口處或通風良好的投注站，如咖啡廳、露天市集、機場或捷運站附近下注。此外，佩戴紫水晶或黃水晶飾品，也能增強財運磁場，助迎來意外之財。

TOP 2：屬羊

偏財運極旺盛，可前往靠近水源的投注站，如港口、魚市場、水族館或飲料店旁的投注站下注，以提升財運。此外，佩戴黑曜石或藍寶石飾品，也能進一步增強財氣磁場。

TOP 1：屬豬

偏財運極旺盛，可前往傳統市場、超市、雜糧行或蔬果店附近的投注站下注，以強化財氣。此外，佩戴黃水晶或茶晶飾品，也能進一步提升金錢能量，幫助捕捉財富機遇。

►旺運星座

射手座、巨蟹座、牡羊座、雙魚座

►好運時段

11：00-15：00

17：00-19：00

►財神方位

東北方

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。