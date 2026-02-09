日大選後高市早苗擴張財政？　專家憂日圓貶到180

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像）



記者張靖榕／綜合報導

日本「Simplex資產管理」基金經理人千葉俊信警告，首相高市早苗在眾議院大選中大勝，並且打算進一步擴大刺激景氣的財政支出，日圓兌美元恐出現螺旋式貶值，最壞情況可能跌至180比1，創下1986年至今新低，也就是1985年「廣場協定」後隔年的水準。

日本債務占GDP已達230%

目前日本政府債務占國內生產毛額（GDP）比重已高達約230%，為已開發國家之最；然而，高市領導的自民黨與日本維新會執政聯盟，以及主要在野的「中道改革聯合」，都主張暫停甚至取消食品消費稅。該稅項每年稅收約5兆日圓（約新台幣1兆元），但高市尚未說明停徵後的財源替代方案。

市場憂慮日本財政失控

市場對日本財政失控的憂慮，曾在1月中下旬急速升高。當時日本長期公債殖利率飆升至新高，股市出現近3個月來最嚴重拋售，日圓兌歐元與瑞士法郎匯率也逼近歷史低點。其後在日本央行釋出偏鷹派訊號，以及日銀與紐約聯邦準備銀行疑似進行「匯率檢查」下，日圓短暫反彈。

高市提及「日圓貶值」

日本財務省負責國際事務的財務官三村淳對相關行動未予評論，僅表示美日決策者將持續密切協調並視情況回應。不過，高市1月31日在選舉造勢時提及「日圓貶值讓外匯管理運作很順」，再度引發市場揣測。

經濟學家警告恐弊大於利

野村總合研究所經濟學家木內登英指出，若因財政與貨幣政策信任受損導致日圓貶值、利率上升，即便僅將食品消費稅暫時歸零兩年，實質GDP一年內最多增加約0.22%，其後幾乎難有推升效果，顯示減稅的成本可能高於效益。

另有分析認為自民黨大勝有著助經濟

不過，也有分析認為，自民黨大勝反而可能有利日圓與公債。由於高市在眾議院握有席次優勢，無須向主張更激進減稅與擴張支出的在野黨妥協，反而有更大政策空間調整方向，以抑制日圓貶值或避免借貸成本進一步上升。