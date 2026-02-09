「台灣女婿」重返國會：高市早苗提醒　日本一定好好守護台灣

▲高市早苗選前親自站台助選，「台灣女婿」山口晉當選重返國會。（圖／翻攝X）



記者張靖榕／綜合報導



日本眾議院大選結果陸續揭曉，被外界稱為「最強母雞」的日本首相高市早苗，在選前親赴首都圈埼玉縣為自民黨候選人、被稱為「台灣女婿」的山口晉站台助選。埼玉縣第10選區結果出爐，山口晉確定當選，成功重返國會。

親台派奪回席次

埼玉縣第10選區涵蓋東松山市、坂戶市及比企郡多個町村，本次選舉由山口晉對上中道改革聯合的坂本祐之輔，兩人已是第三度正面交鋒。最終由山口晉勝出，從坂本祐之輔手中奪回席次。

高市早苗親自站台助選

山口晉長期以來立場友台，曾擔任執政黨對台窗口「青年局」的國際副部長，持續關注台日交流與合作。他過去在高市早苗擔任總務大臣期間，曾任前官房長官菅義偉的秘書官，高市早苗對其執行能力與政治表現相當熟悉，也因此在選前排除行程困難，親自為他站台助選。

高市早苗曾提醒：日本一定要好好守護台灣

山口晉選前受訪時回憶，他結婚時高市早苗得知其妻子是台灣人，曾語重心長地對他表示，「311大地震時，給日本最多援助的國家就是台灣，這麼親日的國家，日本一定要好好守護台灣」，這番話讓他至今印象深刻。

由於其「台灣女婿」身分與明確友台立場，山口晉在台灣社群中向來備受關注。此次順利當選，也被視為友台派在日本政壇的重要一役。