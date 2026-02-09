美財長盛讚高市早苗：當日本強大　美國就更強大

▲高市早苗帶領自民黨大獲碾壓性勝利。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國財政部長貝森特8日公開為日本首相高市早苗在眾議院大選中「大獲全勝」喝彩，強調日本政權穩固，將有助於提升美國在亞洲的戰略實力。

美方公開力挺 高市早苗率自民黨獲歷史性大勝

法新社報導，高市早苗領導的自由民主黨在本次日本眾議院選舉中拿下超過三分之二席次，取得壓倒性勝利。她在投票前即獲得美國總統川普公開背書，引發國際關注。

貝森特盛讚：日本強大 美國在亞洲就更強大

貝森特（Scott Bessent）在福斯新聞頻道《週日早晨談未來》（Sunday Morning Futures）節目中表示，高市宣布提前舉行大選後，選舉結果相當驚人，「天啊，她今天確實大獲全勝」。

貝森特指出，高市不僅在國會取得三分之二以上多數席次，川普總統也在選前表態支持，「她是一位很棒的盟友，與總統關係密切。當日本強大時，美國在亞洲就會更強大」。

川普預告高市將訪白宮 高市選後回應

川普5日已在社群媒體發文力挺高市，並罕見地在選舉結果正式出爐前，預告她將於3月19日訪問白宮。川普在貼文中提到，美日雙方正共同推動一項「非常重大」的貿易協議，並在國家安全領域深化合作，強調自己對高市「給予完全而且全面的背書」。

高市早苗8日也在X平台發文回應，感謝川普的支持，並表示「我們同盟的潛力是無限的」。

根據官方數據，美、日2024年雙邊貿易總額達3170億美元，兩國長期維持緊密的安全同盟關係，約有5萬名美軍駐紮日本，使日本成為美國在亞太地區最重要的軍事與戰略樞紐之一。