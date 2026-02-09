要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

▲涼爽舒適、水氣偏多的年假。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

即將迎接9天連假，氣象專家林得恩表示，年假後期水氣增多，無寒流！尤其是在2月20日（大年初四）以後，降雨強度較為顯著，外出活動仍需有準備雨具的備案。

白天起稍回溫

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，根據中央氣象署系集模式對溫度、雨量指標的最新預測趨勢顯示，今日白天起寒流逐漸減弱且遠離，各地氣溫仍然偏低；由於環境水氣減少，天氣型態也將由濕冷轉為乾冷，各地大多為多雲到晴，僅迎風面的基隆北海岸、東半部還有零星短暫陣雨發生。

▼把握好天氣。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



林得恩說，周二台灣各地氣溫短暫回升，由於輻射冷卻效應影響，早晚仍偏涼冷，中南部日夜溫差增大。

過年1至2波冷空氣

林得恩指出，整體來看，年假（2月14日至2月22日）氣溫普遍接近於氣候平均值上下，期間前後會有1至2波冷空氣南下的機會，強度初估均在東北季風增強至大陸冷氣團等級之間，並沒有出現寒流訊號，屬於涼爽舒適的天氣型態，但需留意日夜溫差仍大。

林得恩表示，另一方面，由於後期的中層槽線接續移入，環境水氣仍多，尤其是在2月20日（大年初四）以後，降雨強度較為顯著，外出活動仍需有準備雨具的備案。