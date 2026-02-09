急凍！　今晚再跌破10℃

▲全台冷颼颼。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，今天晚間、周二清晨，本島部分平地仍有10度以下的低溫，需注意保暖，續防寒害。

這波最低溫6度

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，這波強烈大陸冷氣團為本島平地帶來的最低氣溫，為周日晚雲林古坑鄉的6度；台北測站則僅降至10.7度，尚未符合寒流定義，故入冬以來及今年以來，台灣唯有一波元月上旬的寒流（元月9日台北測站的9.1度）。

吳德榮說，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日受強烈冷氣團影響，西半部晴朗穩定，東半部雲量稍多，偶有零星短暫降雨的機率，白天氣溫略升仍偏冷；因夜間輻射冷卻加成，寒流雖未必達標，今晚、周二晨本島部分平地仍有10度以下的低溫，需注意保暖，續防寒害。

周三另一股冷空氣

吳德榮指出，周二白天起至周三上午冷空氣減弱，各地晴朗，白天氣溫升，因輻射冷卻，周三清晨仍有低溫；周三下午起另一小股冷空氣挾少量水氣南下，北部雲量增，北海岸、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降。

吳德榮分析，周四各地好轉為晴時多雲，氣溫回升，東半部偶有局部短暫雨的機率；周五至周日小年夜各地晴朗穩定，回暖如春，因輻射冷卻，應注意日夜溫差很大。

吳德榮表示，下周一除夕東北季風略增強，大台北、東北部轉有局部短暫雨，氣溫略降，其他地區影響輕微，仍為晴時多雲；下周二年初一各地晴朗穩定、回暖如春，日夜溫差大，東半部偶有零星降雨的機率；下周三年初二之後各國模擬分歧，需持續觀察模式調整。