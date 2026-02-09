選後談台灣合作　泰國總理：遵循國家「行為準則」

▲泰國現任總理阿努廷。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

泰國8日舉行國會大選，現任總理阿努廷宣布勝選，所屬的泰自豪黨在眾議院席次上取得領先，成為最大黨，未來可望主導籌組聯合政府續掌政權。阿努廷8日在回應中央社提問、談及是否與台灣加強合作時表示，泰國在國際關係上的作為，將一貫遵循既有的「行為準則」。

自行宣布勝選

根據泰國媒體初步統計，泰自豪黨（Bhumjaithai Party）在500席的眾議院中拿下近200席，取得明顯優勢。現任總理、同時也是該黨總理候選人的阿努廷（Anutin Charnvirakul），已於8日晚間在黨部自行宣布勝選。

阿努廷在記者會後接受中央社專訪時表示，泰自豪黨能在選舉中獲得最多席次，關鍵在於成功讓選民相信，該黨有能力回應人民的期待與需求。他也指出，未來施政重點之一將是持續改善泰國經濟。

對於外界關注的經濟前景，阿努廷表示，過去被英國《金融時報》（Financial Times）形容為「亞洲病夫」的泰國，已經走過最艱難的時期，未來經濟將逐步復甦，「我們不會再生病了」。

與台灣交流「遵循行為準則」

在談及泰國與台灣是否可能在經濟與科技領域深化合作時，阿努廷回應說，泰國在國際事務上「會遵循我們的行為準則（code of conduct）」，但未進一步說明相關準則的具體內容。

泰國長期與台灣維持非官方往來，雙方在貿易、經濟及教育等領域皆有實質交流。

維持對台友好關係

泰自豪黨高層、負責外交事務的拉查達（Rachada Dhnadirek）也於8日晚間陪同阿努廷出席勝選記者會。她選前曾向中央社表示，若泰自豪黨持續執政，將維持與台灣的友好關係，特別是在經濟與科技合作方面。至於台海議題，拉查達則指出，泰國「希望和平」。

目前泰國大選計票作業仍在進行中，選舉委員會最晚須於4月9日前公布正式結果。