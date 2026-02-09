泰國大選現任總理宣布勝選　泰自豪黨將繼續執政

▲泰國現任總理阿努廷宣布勝選連任。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

泰國大選初步開票結果出爐，現任總理阿努廷所屬的泰自豪黨在眾議院席次上取得明顯領先優勢。泰國公共電視台（Thai PBS）統計顯示，截至8日深夜計票結果，泰自豪黨在500席的眾議院中已拿下約195席，反對黨人民黨則取得114席，雙方差距明顯。儘管官方最終結果尚未公布，但人民黨已坦言無法成為國會第一大黨。

阿努廷自行宣布勝選

計票作業仍在進行中，泰國選委會預計將於選後60天內公布正式結果。不過，阿努廷8日晚間已在泰自豪黨黨部自行宣布勝選，並對外表示，這次勝利屬於全體人民。

阿努廷在記者會上指出，雖然正式結果仍待確認，但就目前開票情況來看，泰自豪黨可望成為國會最大黨。他強調，未來將接受人民的託付，致力於國家穩定發展，並優先解決泰國民眾所面臨的各項問題。

以國家利益為最高原則執政

針對未來籌組政府方向，阿努廷表示，「民族主義是泰自豪黨的靈魂」，但對於是否與其他政黨合作組成聯合政府，仍須等官方結果出爐後再行討論。他強調，泰自豪黨將以國家利益為最高原則，並與各方攜手，組成一個更具執行力的內閣。

另一方面，人民黨總理候選人納塔彭也在8日晚間坦言，從目前結果來看，人民黨「似乎無法成為第一大黨」。他向媒體表示，若泰自豪黨掌握籌組下屆政府的主導權，人民黨將只能扮演反對黨角色。

隨著計票進入尾聲，泰國政局走向已逐漸明朗，後續是否順利籌組政府，以及各政黨間的協商進展，仍有待觀察。