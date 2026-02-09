創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

▲高市早苗帶領自民黨創下戰後拿最多席次紀錄。（圖／達志影像）



記者張靖榕／綜合報導

日本自由民主黨在總裁高市早苗率領下，於第51屆眾議院大選寫下歷史性紀錄。8日晚間開票不久，自民黨即確定單獨過半，席次持續攀升，最終單獨突破眾議院三分之二門檻，拿下316席，不僅成為二戰後單一政黨取得最多議席的紀錄，也被視為一場壓倒性的勝利。

日本二戰後首次有政黨在眾議院單獨取得2／3以上席次

本次眾議院選舉共改選465席，包括單一選區289席與比例代表176席。選前，自民黨與日本維新會合計僅232席，其中自民黨198席、維新會34席。開票結果顯示，自民黨席次大幅成長，遠超過原有規模。

《日本經濟新聞》與NHK報導指出，戰後日本從未有單一政黨在眾議院取得三分之二以上席次。此次結果不僅刷新自民黨在1986年中曾根康弘政權時期創下的300席紀錄，也超越2009年民主黨實現政黨輪替時的308席、占比64.2%的成績。

在野黨遭遇大敗

相較之下，由立憲民主黨與公明黨組成的中道改革聯合遭逢重挫，席次從原本167席暴減超過100席，選後形同潰敗。共同代表野田佳彥於9日凌晨0時30分後召開記者會坦言，對選舉結果必須負起重大責任，「這樣的大敗，作為代表可說萬死難辭其咎」，並表示將帶著覺悟出席黨幹部會議。

另一名共同代表齊藤鐵夫也表示，與野田一同在中道旗幟下集結本身就是重大決斷，相關責任必須承擔。外界預期兩人將請辭代表職務；此外，落選的中道改革聯盟共同幹事長安住淳，也已向周邊人士表達辭意。

輾壓對手

NHK統計顯示，在自民黨與中道改革聯盟形成「一對一對決」的24個選區中，自民黨取得22勝2敗的壓倒性結果。地域分布方面，自民黨在東京30個選區全數勝出，並在北陸地方的富山、石川、福井，以及甲信越地方的山梨、長野、新潟等6縣共20個選區全面告捷；中國地方的鳥取、島根、岡山、廣島、山口等5縣17個選區，同樣由自民黨全數拿下。

高市早苗回應川普

黨內選務告一段落後，身兼首相的高市早苗也隨即將重心轉回外交。她於9日凌晨0時30分過後，在社群平台X以英文與日文回應美國總統川普邀請她於下個月19日前往白宮舉行領袖會談的訊息。

高市表示，衷心感謝川普的溫暖話語，並期待於今年春天造訪白宮，進一步推動日美同盟的深化。她強調，日美同盟與雙邊友好關係建立在深厚互信與緊密合作之上，「同盟的潛力是無限的」，並呼籲雙方攜手努力，讓日美同盟持續為兩國及世界帶來和平與繁榮。