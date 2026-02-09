　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

▲高市早苗帶領自民黨創下戰後拿最多席次紀錄。（圖／達志影像）

▲高市早苗帶領自民黨創下戰後拿最多席次紀錄。（圖／達志影像）

記者張靖榕／綜合報導

日本自由民主黨在總裁高市早苗率領下，於第51屆眾議院大選寫下歷史性紀錄。8日晚間開票不久，自民黨即確定單獨過半，席次持續攀升，最終單獨突破眾議院三分之二門檻，拿下316席，不僅成為二戰後單一政黨取得最多議席的紀錄，也被視為一場壓倒性的勝利。

日本二戰後首次有政黨在眾議院單獨取得2／3以上席次

本次眾議院選舉共改選465席，包括單一選區289席與比例代表176席。選前，自民黨與日本維新會合計僅232席，其中自民黨198席、維新會34席。開票結果顯示，自民黨席次大幅成長，遠超過原有規模。

《日本經濟新聞》與NHK報導指出，戰後日本從未有單一政黨在眾議院取得三分之二以上席次。此次結果不僅刷新自民黨在1986年中曾根康弘政權時期創下的300席紀錄，也超越2009年民主黨實現政黨輪替時的308席、占比64.2%的成績。

在野黨遭遇大敗

相較之下，由立憲民主黨與公明黨組成的中道改革聯合遭逢重挫，席次從原本167席暴減超過100席，選後形同潰敗。共同代表野田佳彥於9日凌晨0時30分後召開記者會坦言，對選舉結果必須負起重大責任，「這樣的大敗，作為代表可說萬死難辭其咎」，並表示將帶著覺悟出席黨幹部會議。

另一名共同代表齊藤鐵夫也表示，與野田一同在中道旗幟下集結本身就是重大決斷，相關責任必須承擔。外界預期兩人將請辭代表職務；此外，落選的中道改革聯盟共同幹事長安住淳，也已向周邊人士表達辭意。

輾壓對手

NHK統計顯示，在自民黨與中道改革聯盟形成「一對一對決」的24個選區中，自民黨取得22勝2敗的壓倒性結果。地域分布方面，自民黨在東京30個選區全數勝出，並在北陸地方的富山、石川、福井，以及甲信越地方的山梨、長野、新潟等6縣共20個選區全面告捷；中國地方的鳥取、島根、岡山、廣島、山口等5縣17個選區，同樣由自民黨全數拿下。

高市早苗回應川普

黨內選務告一段落後，身兼首相的高市早苗也隨即將重心轉回外交。她於9日凌晨0時30分過後，在社群平台X以英文與日文回應美國總統川普邀請她於下個月19日前往白宮舉行領袖會談的訊息。

高市表示，衷心感謝川普的溫暖話語，並期待於今年春天造訪白宮，進一步推動日美同盟的深化。她強調，日美同盟與雙邊友好關係建立在深厚互信與緊密合作之上，「同盟的潛力是無限的」，並呼籲雙方攜手努力，讓日美同盟持續為兩國及世界帶來和平與繁榮。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8963 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
泰國大選開票！現任總理阿努廷領軍泰自豪黨暫居第一
《世紀血案》導演徐琨華道歉！
賴清德祝賀高市早苗大勝　「這是對她執政能力的認可」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

選後談台灣合作　泰國總理：遵循國家「行為準則」

泰國大選現任總理宣布勝選　泰自豪黨將繼續執政

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

快訊／泰國大選開票！現任總理領軍泰自豪黨「奪198席」暫居第一

自民黨大勝後首度表態！高市早苗：內閣人事不會大幅變動

台潛水員搜二戰遺骨「抽搐溺斃」！日主辦方急停調查：全力助家屬

快訊／高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

快訊／出口民調出爐！自民黨狂掃席次　單獨突破過半、直逼300席

房客出國旅遊「1動作」公寓變冰雕城堡　房東欲哭無淚

日本星巴克宣布不再「免費提供紙袋」！時間點曝　7成店舖飲品調漲

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

子弟兵周曉芸初選落敗提複查　黃國昌曝：的確民調執行順序出狀況

天橋地基工程「挖斷自來水幹管」！　大水淹沒新北大道

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

費爾柴德等不及東京見台灣球迷　親錄影片喊中文「加油台灣」

北捷縱火犯畫面曝！走出廁所後民眾驚逃　經西門町還變裝

北捷連續縱火犯犯案路線＋變裝過程全曝光　豐原北上犯案警火速逮人

選後談台灣合作　泰國總理：遵循國家「行為準則」

泰國大選現任總理宣布勝選　泰自豪黨將繼續執政

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

快訊／泰國大選開票！現任總理領軍泰自豪黨「奪198席」暫居第一

自民黨大勝後首度表態！高市早苗：內閣人事不會大幅變動

台潛水員搜二戰遺骨「抽搐溺斃」！日主辦方急停調查：全力助家屬

快訊／高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

快訊／出口民調出爐！自民黨狂掃席次　單獨突破過半、直逼300席

房客出國旅遊「1動作」公寓變冰雕城堡　房東欲哭無淚

日本星巴克宣布不再「免費提供紙袋」！時間點曝　7成店舖飲品調漲

選後談台灣合作　泰國總理：遵循國家「行為準則」

快訊／今晨7.1℃！　全台冷吱吱

樂天巨人尹棟熙無緣WBC化為動力　看好「吳昇桓接班人」展球威

美國軍售臺灣8艘潛艦生變的真正原因

2026春節換新鈔今起跑！　9大QA懶人包一次看懂

泰國大選現任總理宣布勝選　泰自豪黨將繼續執政

快訊／持刀搶五股超商　36歲男凌晨投案

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

遊客闖南投北港溪峽谷秘境　遭「落石砸中頭」骨折大出血送醫

2歲童誤食花生「卡在氣管跳舞」！右肺全塌、血氧跌到63%插管搶命

【路人道具也太齊全XD】原PO看到警察秒拿出大聲公舉報！

國際熱門新聞

即／高市早苗大勝！自民維新247席過半

高市早苗狂勝！大選後首發聲：內閣不改組

即／泰國大選結果初步出爐　泰自豪黨198席領先

艾普斯坦新照曝光　曾與馬斯克、祖克柏晚宴

冬奧爆「陰莖門」醜聞！　下體打針為飛更遠

台籍潛水員魂斷日本　主辦方：全力協助家屬

台情色教主被遣返　新加坡證實：不符入境條件

北韓金氏王朝接班布局！　傳金正恩妹「接任將秒下狠手」

菲67歲祖父「性侵孫女105次」！

台灣籍通緝犯在菲律賓被抓　正面照曝光

即／NHK出口民調出爐！自民黨壓倒性勝利

美FDA出手！　廉價版「瘦瘦針」夭折

房客出國旅遊　「1動作」公寓變冰雕城堡

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

更多熱門

相關新聞

快訊／賴清德祝賀高市早苗大勝　「這是對她執政能力的認可」

快訊／賴清德祝賀高市早苗大勝　「這是對她執政能力的認可」

日本眾議院選舉8日投開票，由首相高市早苗領導的自民黨與日本維新會組成的執政聯盟取得狂勝。對此，總統賴清德晚間也表達祝賀，他表示，自民黨這次勝選，體現了日本選民對高市早苗首相領導能力和遠見卓識的信任與期望，這既是對她執政能力的認可，也是對她致力於國家長遠發展的承諾的有力支持。

高市早苗狂勝！大選後首發聲：內閣不改組

高市早苗狂勝！大選後首發聲：內閣不改組

即／高市早苗大勝！自民維新247席過半

即／高市早苗大勝！自民維新247席過半

即／NHK出口民調出爐！自民黨壓倒性勝利

即／NHK出口民調出爐！自民黨壓倒性勝利

日本星巴克宣布不再「免費提供紙袋」！

日本星巴克宣布不再「免費提供紙袋」！

關鍵字：

高市早苗自民黨眾議院改選日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」

北投情侶湯屋內雙亡！男方是溫泉餐廳員工

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

脂肪肝有救！「最強2蔬菜組合」醫激推　生吃1把＝開外掛

快訊／《世紀血案》導演徐琨華道歉！宣布停止後製

即／高市早苗大勝！自民維新247席過半

李毓芬淡出演藝圈「40歲身材超狂」

新莊轎車違規迴轉　騎士猛撞亡

找「台灣甜心」上摩鐵愛愛　高雄男付8000元…完事慘了

快訊／五股深夜驚傳持刀搶案！歹徒得手2萬逃逸中

《單身地獄》洪真慶15歲女遭疑削骨整型　媽崩潰揭真相

高市早苗狂勝！大選後首發聲：內閣不改組

玻璃保鮮盒「做錯1步」秒炸噴！消防員：別當拆彈練習

即／泰國大選結果初步出爐　泰自豪黨198席領先

宜蘭民宅惡火　2男送醫不治

更多

最夯影音

更多
高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航
日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

子弟兵周曉芸初選落敗提複查　黃國昌曝：的確民調執行順序出狀況

子弟兵周曉芸初選落敗提複查　黃國昌曝：的確民調執行順序出狀況

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面