　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2歲童誤食花生「卡在氣管跳舞」！右肺全塌、血氧跌到63%插管搶命

▲▼醫生,醫院,急診,兒童,聽診器,加護病房。（圖／翻攝自pixabay）

▲一名2歲童劇烈咳嗽、血氧狂掉，X光正常卻險喪命。（示意圖，非本文當事者／翻攝自pixabay，下同）

記者閔文昱／綜合報導

林口長庚醫院兒科急診醫師吳昌騰近日在粉專「來講兒科急診的543－吳昌騰醫師」分享一起驚險案例，一名2歲男童在家中玩耍時突然劇烈咳嗽、呼吸困難送醫，X光與鼻咽鏡檢查皆顯示「正常」，但血氧卻一路下滑，最低僅剩63%，最終發現凶手竟是一顆在氣管內「跳舞」的花生，差點奪命。

男童當天下午原本還在家中追逐玩具，嘴角沾著零食碎屑，照顧者隨手餵了幾顆花生後，孩子在一次大笑與吸氣間突然嗆到，隨即劇烈咳嗽、出現呼吸困難與想吐反應。傍晚6時左右送抵急診，血氧雖一度維持在97%，但呼吸狀況明顯異常。

[廣告]請繼續往下閱讀...

醫療團隊緊急安排X光及耳鼻喉科會診，兩度鼻咽鏡檢查皆未發現異物，影像看似正常，但孩子血氧忽高忽低，只能靠高濃度氧氣維持，情況讓急診醫師高度警戒。

▲▼花生,瓜子,堅果,零食,種子。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

X光看不到的危機　「Dancing Peanut」現身

深夜轉入加護病房後，醫療團隊決定進行軟式支氣管鏡檢查，鏡頭深入氣道時，真相終於現身——一顆花生卡在氣管內，隨著呼吸上下劇烈擺動，造成超過7成氣道阻塞，形成致命的「球閥效應」，氣進得去卻出不來，臨床上稱為「Dancing Peanut」。

即使完成插管，花生仍在氣管內不規則移動，孩子呼吸速率高達每分鐘49次，低血氧遲遲無法改善。隔日清晨，花生滑入較直、較寬的右主支氣管，導致右肺塌陷、縱膈腔偏移，情況急轉直下。

硬式支氣管鏡救命　血氧回升至99%

醫療團隊隨即將病童推進手術室，改以異物移除的黃金標準「硬式支氣管鏡」處理，耳鼻喉科醫師順利取出這顆折磨孩子近24小時的花生。術後返回加護病房，監視器上的血氧穩定停在99%，終於解除致命危機。

吳昌騰提醒，花生屬於非顯影性異物，在X光下幾乎「不存在」，但對嬰幼兒卻極度危險，臨床上最重要的線索，往往來自家長一句「他剛剛好像有嗆到」。他也強調，花生、堅果類食物是嬰幼兒最常見的氣道異物，未滿4歲的孩子應避免食用，一旦出現不明原因喘、哨音或咳嗽，務必儘速就醫。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8963 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
泰國大選開票！現任總理阿努廷領軍泰自豪黨暫居第一
《世紀血案》導演徐琨華道歉！
賴清德祝賀高市早苗大勝　「這是對她執政能力的認可」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2歲童誤食花生「卡在氣管跳舞」！右肺全塌、血氧跌到63%插管搶命

北市東區「地底供電動脈」大解密！深入55公尺　將完成洞道貫通

堅果吃錯「救不了慢性發炎」！醫師點名2地雷：選對死亡率降20％

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」求救

玻璃保鮮盒「做錯1步」秒炸噴！消防員搖頭：別當拆彈練習

最凍時刻到！今晚「非常嚴寒」低溫剩6度　下波冷空氣接力時間曝

德威航空班機降落「輪胎落跑」！桃園機場最新回應

12星座一週運勢　獅子遇好對象、射手旅遊運旺

凌晨3點要起床搭機！「婆婆1舉動」人妻氣炸　網吵翻：我會罵人

威力彩頭獎明飆11.5億！運勢超旺3生肖曝光

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

子弟兵周曉芸初選落敗提複查　黃國昌曝：的確民調執行順序出狀況

天橋地基工程「挖斷自來水幹管」！　大水淹沒新北大道

費爾柴德等不及東京見台灣球迷　親錄影片喊中文「加油台灣」

北捷縱火犯畫面曝！走出廁所後民眾驚逃　經西門町還變裝

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

北捷連續縱火犯犯案路線＋變裝過程全曝光　豐原北上犯案警火速逮人

2歲童誤食花生「卡在氣管跳舞」！右肺全塌、血氧跌到63%插管搶命

北市東區「地底供電動脈」大解密！深入55公尺　將完成洞道貫通

堅果吃錯「救不了慢性發炎」！醫師點名2地雷：選對死亡率降20％

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」求救

玻璃保鮮盒「做錯1步」秒炸噴！消防員搖頭：別當拆彈練習

最凍時刻到！今晚「非常嚴寒」低溫剩6度　下波冷空氣接力時間曝

德威航空班機降落「輪胎落跑」！桃園機場最新回應

12星座一週運勢　獅子遇好對象、射手旅遊運旺

凌晨3點要起床搭機！「婆婆1舉動」人妻氣炸　網吵翻：我會罵人

威力彩頭獎明飆11.5億！運勢超旺3生肖曝光

遊客闖南投北港溪峽谷秘境　遭「落石砸中頭」骨折大出血送醫

2歲童誤食花生「卡在氣管跳舞」！右肺全塌、血氧跌到63%插管搶命

新莊轎車違規迴轉　騎士反應不及猛撞亡

北市東區「地底供電動脈」大解密！深入55公尺　將完成洞道貫通

91歲日本電玩阿嬤辭世　玩《FFXI》近20年...告別式放最愛遊戲曲

快訊／泰國大選開票！現任總理領軍泰自豪黨「奪198席」暫居第一

傅孟柏再談《豆腐媽媽》工安意外　曝新片劇組1舉動：很有安全感

峇里島慢旅行　岩石酒吧x浪漫午茶雙享受

泰北免2萬！清邁清萊雙城一次玩

越南富國島　超夯打卡點玩透透

向佐自嘲：我原生家庭有問題 　虧郭碧婷「不怕嫁錯郎」

生活熱門新聞

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

玻璃保鮮盒「做錯1步」秒炸噴！消防員：別當拆彈練習

傳產尾牙「老闆霸氣加碼1000萬」一半員工都有獎

最凍時刻到！今晚非常嚴寒低溫剩6度

堅果吃錯救不了慢性發炎！醫師點名2地雷

「全台最難訂Buffet」他訂到了！4字口訣曝

高鐵乘客將「座椅轉90度」面窗！300萬人看傻

不是唸ㄐㄩㄝˊ！「新堀江」正確讀音曝光

快訊／冷高壓今早接近出海　鄭明典曝最凍時間

還有冷空氣！　下波變天時間曝

威力彩頭獎明飆11.5億！運勢超旺3生肖曝光

北市東區地底供電動脈解密　將完成洞道貫通

德威航空班機降落「輪胎落跑」！桃園機場最新回應

更多熱門

相關新聞

妻懷孕「老公卻想吐」　醫揭原因：真的不是演戲

妻懷孕「老公卻想吐」　醫揭原因：真的不是演戲

兒科急診醫師吳昌騰分享，老婆懷孕，老公卻開始想吐，這真的不是演戲，叫「擬娩症候群」（Couvade syndrome），這些狀況多半在懷孕初期最明顯。

小孩「哭一哭就猝死」？兒科醫揭真相

小孩「哭一哭就猝死」？兒科醫揭真相

29到31歲是腦力巔峰　醫揭「大腦重組4年齡」：老了≠退化

29到31歲是腦力巔峰　醫揭「大腦重組4年齡」：老了≠退化

中秋烤肉「關鍵食材」　醫示警一群人恐同時中鏢

中秋烤肉「關鍵食材」　醫示警一群人恐同時中鏢

連假烤肉聚會！　醫：多人先後發病

連假烤肉聚會！　醫：多人先後發病

關鍵字：

幼兒安全氣道異物急診搶救花生危機吳昌騰

讀者迴響

熱門新聞

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」

北投情侶湯屋內雙亡！男方是溫泉餐廳員工

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

快訊／《世紀血案》導演徐琨華道歉！宣布停止後製

脂肪肝有救！「最強2蔬菜組合」醫激推　生吃1把＝開外掛

即／高市早苗大勝！自民維新247席過半

快訊／五股深夜驚傳持刀搶案！歹徒得手2萬逃逸中

李毓芬淡出演藝圈「40歲身材超狂」

新莊轎車違規迴轉　騎士猛撞亡

找「台灣甜心」上摩鐵愛愛　高雄男付8000元…完事慘了

玻璃保鮮盒「做錯1步」秒炸噴！消防員：別當拆彈練習

高市早苗狂勝！大選後首發聲：內閣不改組

《單身地獄》洪真慶15歲女遭疑削骨整型　媽崩潰揭真相

即／泰國大選結果初步出爐　泰自豪黨198席領先

宜蘭民宅惡火　2男送醫不治

更多

最夯影音

更多
高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航
雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

子弟兵周曉芸初選落敗提複查　黃國昌曝：的確民調執行順序出狀況

子弟兵周曉芸初選落敗提複查　黃國昌曝：的確民調執行順序出狀況

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面