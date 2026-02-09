2歲童誤食花生「卡在氣管跳舞」！右肺全塌、血氧跌到63%插管搶命

▲一名2歲童劇烈咳嗽、血氧狂掉，X光正常卻險喪命。（示意圖，非本文當事者／翻攝自pixabay，下同）

記者閔文昱／綜合報導

林口長庚醫院兒科急診醫師吳昌騰近日在粉專「來講兒科急診的543－吳昌騰醫師」分享一起驚險案例，一名2歲男童在家中玩耍時突然劇烈咳嗽、呼吸困難送醫，X光與鼻咽鏡檢查皆顯示「正常」，但血氧卻一路下滑，最低僅剩63%，最終發現凶手竟是一顆在氣管內「跳舞」的花生，差點奪命。

男童當天下午原本還在家中追逐玩具，嘴角沾著零食碎屑，照顧者隨手餵了幾顆花生後，孩子在一次大笑與吸氣間突然嗆到，隨即劇烈咳嗽、出現呼吸困難與想吐反應。傍晚6時左右送抵急診，血氧雖一度維持在97%，但呼吸狀況明顯異常。

[廣告]請繼續往下閱讀...

醫療團隊緊急安排X光及耳鼻喉科會診，兩度鼻咽鏡檢查皆未發現異物，影像看似正常，但孩子血氧忽高忽低，只能靠高濃度氧氣維持，情況讓急診醫師高度警戒。

X光看不到的危機 「Dancing Peanut」現身

深夜轉入加護病房後，醫療團隊決定進行軟式支氣管鏡檢查，鏡頭深入氣道時，真相終於現身——一顆花生卡在氣管內，隨著呼吸上下劇烈擺動，造成超過7成氣道阻塞，形成致命的「球閥效應」，氣進得去卻出不來，臨床上稱為「Dancing Peanut」。

即使完成插管，花生仍在氣管內不規則移動，孩子呼吸速率高達每分鐘49次，低血氧遲遲無法改善。隔日清晨，花生滑入較直、較寬的右主支氣管，導致右肺塌陷、縱膈腔偏移，情況急轉直下。

硬式支氣管鏡救命 血氧回升至99%

醫療團隊隨即將病童推進手術室，改以異物移除的黃金標準「硬式支氣管鏡」處理，耳鼻喉科醫師順利取出這顆折磨孩子近24小時的花生。術後返回加護病房，監視器上的血氧穩定停在99%，終於解除致命危機。

吳昌騰提醒，花生屬於非顯影性異物，在X光下幾乎「不存在」，但對嬰幼兒卻極度危險，臨床上最重要的線索，往往來自家長一句「他剛剛好像有嗆到」。他也強調，花生、堅果類食物是嬰幼兒最常見的氣道異物，未滿4歲的孩子應避免食用，一旦出現不明原因喘、哨音或咳嗽，務必儘速就醫。