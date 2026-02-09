快訊／泰國大選開票！現任總理領軍泰自豪黨「奪198席」暫居第一

▲泰國現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

泰國國會下議院大選投票8日結束，初步開票結果顯示，現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）領導的泰自豪黨（Bhumjaithai Party）自開票以來一路領先，暫居第一大黨。 根據泰國公共電視台（Thai PBS）與多家泰媒統計，截至晚間10時，眾議院500席中，泰自豪黨已取得198席，人民黨（People’s Party）以97席居次，為泰黨（Pheu Thai Party）則獲86席。

由於泰自豪黨席次未能單獨過半，未來勢必須籌組聯合政府。阿努廷晚間抵達黨部時神情輕鬆，與妻子擁抱致意，預計稍後將召開記者會說明後續組閣方向。分析指出，泰自豪黨擁有軍方與建制派支持，在組閣談判上仍握有主導權。

選前民調聲勢最高的人民黨，實際得票不如預期。該黨總理候選人納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawut）表示，若泰自豪黨主導組閣，人民黨將無法支持其總理人選，「人民黨可能必須擔任反對黨」，並強調應尊重「最大黨優先組閣」的民主原則。

席次排名第三的為泰黨也召開記者會，向選民表達感謝，並表示尊重選舉結果，是否加入政府將等待勝選政黨主動接觸後再行評估。外界普遍認為，在三大政黨彼此立場分歧、積怨不小的情況下，未來組建聯合政府恐面臨不小挑戰。

泰國選委會指出，正式計票結果最遲將於4月9日公布，新一屆國會須在15天內召開，並由下議院選出新任總理，泰國政局走向仍有待後續發展。