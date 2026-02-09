　
    • 　
>
北市東區「地底供電動脈」大解密！深入55公尺　將完成洞道貫通

▲▼台北市東區地底供電動脈解密。（圖／翻攝台電官網）

▲台北市東區地底供電動脈解密。（圖／翻攝台電官網）

記者柯振中／綜合報導

經濟部次長兼台電代理董事長曾文生7日視察大安變電所指出，該所不僅是台北市中心首座地下化超高壓變電所，也是國內首例與商業旅館共構的變電設施。大安變電所「松湖至大安」輸電線歷時10年施工，預計本月完成洞道貫通，未來將成為松湖變電所的重要管路前置工程，114年完工後，將成為台北市核心區的供電樞紐。

大安變電所地上為旅館設施，地下則設有變電設備及兩條345kV輸電線路，分別為通往內湖、長度4,634公尺的「松湖至大安線」，以及連結信義路共同管線、通往深坑、長度966公尺的「深美至大安線」，洞徑最大達5.5公尺，整體工程造價約36億元。曾文生表示，相關科學數據已證實，變電所電磁波接近環境背景值，希望透過實績讓社會不再將變電所視為鄰避設施。

▼台北市東區地底供電動脈解密。（圖／翻攝台電官網）

▲▼台北市東區地底供電動脈解密。（圖／翻攝台電官網）

地下化程度與容量　皆高於日韓

曾文生指出，台灣地狹人稠，電網建設條件嚴苛，與日本、韓國相比，台灣在每單位面積的輸電線路長度、變壓器容量及地下化程度皆高於日韓。其中，地下化工程工法複雜、施工難度高，每推進一公尺都需克服多重挑戰，施工成本亦遠高於架空線路。

▼台北市東區地底供電動脈解密。（圖／翻攝台電官網）

▲▼台北市東區地底供電動脈解密。（圖／翻攝台電官網）

深度、速度與彎度　三大難關齊備

台電輸變電工程處北區施工處處長張涵曦說明，電纜洞道工程難度不亞於捷運施工。開挖深度方面，最深達55公尺，平均深度約45公尺；推進速度則因採用潛盾工法，每日僅能前進2至5公尺，速度約為架空線路的十分之一，造價卻高出數倍；此外，「深美至大安線」短距離內須面對多處急彎，施工精度要求極高。

▼台北市東區地底供電動脈解密。（圖／翻攝台電官網）

▲▼台北市東區地底供電動脈解密。（圖／翻攝台電官網）

冰凍工法施工　考驗人員體力與耐力

台電指出，電纜洞道僅能沿道路下方施工，須穿越捷運、鐵路、高鐵及河堤基樁等多項設施下方，環境極為受限。工程採用冰凍工法，將地下土壤維持在低溫狀態，施工人員需在狹小空間與低溫環境中作業，對體力與專業都是重大考驗。

台電強調，變電所越接近用電核心，越有助於提升供電穩定與安全。隨著大安變電所完工送電，將可與周邊變電設施相互支援，為城市發展提供穩定可靠的電力基礎。

 
ET快訊
泰國大選開票！現任總理阿努廷領軍泰自豪黨暫居第一
《世紀血案》導演徐琨華道歉！
賴清德祝賀高市早苗大勝　「這是對她執政能力的認可」

