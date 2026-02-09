2026馬年「刮刮樂攻略」來了！買金馬獎必中　想賺錢選這1張

▲刮刮樂。（圖／記者劉亮亨攝）

記者鄺郁庭／整理報導

很多人過年必玩刮刮樂，2026馬年農曆春節已倒數，不過刮刮樂要怎麼買？《ETtoday新聞雲》特別整理2026馬年刮刮樂攻略，將全部31款刮刮卡列成表格，一次看懂如果只想中獎、不在意中多少要買哪張；或是願意冒點風險、不想賠錢該買哪張？

▲馬年刮刮樂攻略，點圖可放大。（AI協作圖／記者鄺郁庭製作，經編輯審核）

從表格中可見，如果目標只追求「容易中獎」，榜單第一名則相當驚人，500元的《金馬獎》直接標註「張張有獎」，中獎率100%。其次為《1,200萬大吉利》（70%）與《2,000萬超級紅包》（69.33%）。200元的《金馬報喜》與100元的《馬年行大運》也都有超過5成的中獎率，新品《哈啾咪》則以42.02%吸引不少嘗鮮玩家。

想拚賺錢買「獎金嘉年華」

若目標是一個字「賺」，願意承擔沒中、刮中小金額的風險，多買幾張嘗試的話，賺錢率排行最高的是200元的《獎金嘉年華》，賺錢率高達30.10%，穩坐第一名，不過屬於舊款。

接下來是300元面額霸主《海底大尋寶》，賺錢率19.57%；1000元價格的《1,200萬大吉利》，賺錢率也有19.07%。200元面額中，則由《金好鑽》以18.89%成為「200元賺錢王」，新上市的《獎金樂翻倍》也以17.06%擠進前段班。

至於不想輸太多錢，追求「回本率」高的玩家，回本率最高的是《金馬報喜》（50.35%）；緊追在後的是《馬年行大運》（50.10%）；第三則是《哈啾咪》（42.02%）。另外，《五路財神》和《金牌777》也分別有40.72%及40.02%的回本率。