光泉鮮奶配可可脆片敲碗上市！網友腦洞大開， 許下各種獵奇口味？

▲期間限定的「光泉鮮奶許願杯」成真了！（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

近期在 Dcard 上掀起一波關於「光泉鮮奶搭配脆片口味」的熱烈討論，不少網友在留言區輪番分享自己心目中的「理想組合」，從經典派到獵奇派一應俱全，話題甚至逐漸演變成一場集體許願現場。

像是「可可脆片配鮮奶才是王道」、「鮮奶配皮蛋脆片的獨門吃法」「香菜脆片配鮮奶的邪門吃法」、「Oreo餅乾配鮮奶」等各式腦洞大開的搭配接連出現，讓討論熱度在社群間快速擴散。

▲光泉在Dcard推出「贊助小天使」活動，邀請卡友們持續留言分享自己心目中的理想搭配與新年願望。（圖／取自Dcard）

這波討論之所以引起共鳴，其實是之前超市通路曾出現「口味更換上架」話題，有消費者把光泉杯裝鮮乳的蜂蜜脆片與麥芽牛乳的可可脆片互換，店家看到後甚至貼出公告：「麻煩不要自己變換脆片的口味！」，卻在社群平台中引起了一波討論，許多人直呼換了之後很絕配，留言區也出現越來越多敲碗鮮奶搭配可可脆片的聲音。

這樣的留言已經不只是網友討論，而是真的有可能被看見，光泉直接回應這波討論，將網友討論度最高的「光泉鮮奶搭配巧克力脆片」正式商品化，推出期間限定的「光泉鮮奶許願杯」，不再讓消費者私下「偷偷換」，而是直接把大家心中的理想組合端上貨架，杯身設計也特別加入「許願區」，讓消費者能把此刻最想實現的心願寫在杯上，讓每天喝鮮奶的時刻多了儀式感。

▲「光泉鮮奶×可可脆片」許願杯，杯身更特別設計了「神燈許願區」，每一次喝牛奶都能替自己打氣。

這一波的熱烈討論，也引起消費者注意到冬天的鮮奶其實喝起來更濃郁、滑順，事實上，冬天喝鮮奶不只是口感上的享受，更有實質的健康益處，鮮奶含優質蛋白質、鈣質，能幫助補充營養、維持健康，對正值大考前衝刺、工作高峰的學生和上班族來說，每天一杯鮮奶就像是給身心充電的小儀式，而搭配脆片的嚼感與口味變化，不僅增加飽足感，也讓原本單純的營養補充，多了口感層次與「解饞療癒」的效果。

▲「光泉鮮奶×可可脆片」許願杯，季節限定全家獨賣（圖／取自光泉社群）

雖然這次光泉鮮奶配可可脆片的【許願杯】，話題感十足、包裝吸睛，但說到底，喝進嘴裡的還是要回歸「牛奶本質」才行，限定組合「鮮奶+可可脆片」與經典組合「鮮奶+蜂蜜脆片」，都使用100%國家A級生乳，每一口都能喝到純淨、穩定且安心的乳香風味，想體驗這份期間限定的夢幻組合，光泉鮮奶許願杯將於2月4日起在全家便利商店限定販售，期間限定、錯過就沒了，活動期間只要入手許願杯，寫下心願並到Dcard參加「卡味戰」留言活動，還有機會把全家禮券帶回家。

Dcard的贊助活動連結►https://www.dcard.tw/f/talk/p/260800374

