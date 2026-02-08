　
桃園憲光二村用一桌團圓飯　替春節按下開始鍵

▲桃園憲光二村用一桌團圓飯，替春節按下開始鍵

▲憲光二村眷村文化園區舉辦「《風華再憲：歲月入菜》憲光十全團圓宴」活動。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市龜山區憲光二村眷村文化園區7日晚間舉辦「《風華再憲：歲月入菜》憲光十全團圓宴」活動，以熟悉的眷村家常菜，為園區春節系列活動揭開溫暖序幕。市府文化局表示，本次團圓宴作為春節文化策劃的起點，結合飲食、走讀、市集與體驗活動，邀請民眾放慢腳步，重新感受節慶原有的生活節奏。

▲桃園憲光二村用一桌團圓飯，替春節按下開始鍵

▲憲光二村春節系列活動陸續展開。（圖／文化局提供）

文化局指出，眷村文化的核心不僅體現在建築保存，更存在於日常生活與人際互動之中。透過「歲月入菜」的策劃概念，將文化元素轉化為可被體驗的生活情境，讓文化自然融入日常；並期盼園區透過階段性、持續性的活動推動，深化文化內涵，強化民眾對眷村文化的認同與連結。

以團圓宴為起點，憲光二村春節系列活動將陸續展開。春節期間自農曆初三至初六，推出「走春．寫福．迎財．開工補給」主題活動，規劃多項適合闔家參與的互動活動，邀請民眾攜家帶眷走春體驗，在園區中共享春節氛圍。另自即日起至3月8日同步辦理「五路財神闖關活動」，以眷村早年常見的糧票為意象，設計生活補給關卡，作為串聯春節檔期的重要互動亮點。

文化局期盼，憲光二村能成為民眾在春節期間駐足停留、反覆走訪的文化場域，讓春節不只是短暫的熱鬧，而是一段可被回味、被記憶的生活經驗。從一桌團圓飯開始，在憲光二村，把年慢慢過完整。

泰國大選開票！現任總理阿努廷領軍泰自豪黨暫居第一
《世紀血案》導演徐琨華道歉！
賴清德祝賀高市早苗大勝　「這是對她執政能力的認可」

