桃園大樹林福德宮「親子彩繪祈福燈籠迎新春」　溫馨熱鬧

▲小朋友們手持親手製作的燈籠，虔誠向土地公、土地婆祈求平安。（圖／簡馨泓提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園區大樹林福德宮創廟已有 134 年歷史，7日在廟埕舉辦「親子彩繪祈福燈籠迎新春活動」，吸引許多大小朋友參加，氣氛熱絡。大樹林福德宮會長簡馨泓表示，這是該宮首次舉辦的社區親子大活動，在土地公廟體系中極為少見、甚至可說是首創之舉。

▲大樹林福德宮會長簡馨泓表示，該宮首次舉辦社區親子大活動。（圖／簡馨泓提供）

簡馨泓說，以往土地公廟多以傳統祭祀為主，較少辦理大型、系統性的親子與社區活動，本次特別結合文化、教育、宗教信仰與親子關懷，希望讓土地公廟不只是信仰中心，更成為凝聚社區情感的重要場域。

活動中，父母親陪伴孩子一同彩繪專屬祈福燈籠，完成後，小朋友們手持親手製作的燈籠，虔誠向土地公、土地婆祈求平安、健康與好運，畫面很溫馨。主辦單位表示，所有完成的燈籠將於春節前懸掛於廟埕展出，並一路展覽至元宵節後，讓社區民眾一同感受節慶氛圍與祝福。

▲桃園大樹林福德宮「親子彩繪祈福燈籠迎新春」活動。（圖／簡馨泓提供）

本次活動燈籠由桃園市文化基金會贊助，現場更規劃多項親子同樂內容，包括小朋友帶動跳、親子拓印春聯、氣球 DIY、泡泡遊戲體驗等，讓孩子們玩得不亦樂乎。主辦單位也貼心準備薑茶、熱飲及爆米花，在寒冷天氣中為親子帶來溫暖。現場另有桃園大廟景福宮贊助的平安義美泡芙，以及桃園市土地公文化館提供的「有寶筆鉛筆（有保庇）」與民眾結緣，深受家長與小朋友喜愛。