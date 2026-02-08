堅果吃錯「救不了慢性發炎」！醫師點名2地雷：選對死亡率降20％

▲許多人以為天天吃堅果可以抗發炎、保護心血管，但若攝取錯種類，實際效果可能有限。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

減重醫師蕭捷健指出，許多人以為天天吃堅果有助抗發炎、護心血管，但若未留意Omega-6與Omega-3的比例，實際效果可能有限。研究顯示，每週攝取堅果超過7次，整體死亡率可降低約20%，但前提是選對種類，否則可能只是攝取熱量，對慢性發炎指標幫助不大。

蕭捷健說明，杏仁雖富含維生素E與膳食纖維，但其Omega-6與Omega-3的比例高達2010比1，對平衡體內發炎反應幾乎沒有助益；腰果比例也達125比1，屬於口感佳但抗發炎效果有限的選項。這類堅果適合作為零食，卻難以達到調整油脂比例的目的。

Omega-6與Omega-3需取得平衡

蕭捷健解釋，Omega-6與Omega-3在人體中各司其職，前者負責啟動免疫與發炎反應，後者則協助調節、避免反應過度。現代人外食比例高，常攝取大量大豆油、沙拉油，體內Omega-6已偏高，若再選擇Omega-3含量極低的堅果，難以發揮抗發炎效果。

核桃、亞麻籽才是抗發炎主力

若以抗發炎與心血管保護為目標，蕭捷健建議優先選擇Omega-3含量較高的堅果與種子，包括亞麻籽、奇亞籽、核桃與夏威夷豆。其中亞麻籽與奇亞籽的Omega-6與Omega-3比例接近1比3至1比4，核桃約為4比1，被視為堅果中性價比最高的選擇。

享受型與功能型堅果要分清

蕭捷健提醒，杏仁、腰果與南瓜籽營養價值仍高，但較適合作為享受型零食，攝取時需留意份量；若目標是改善慢性發炎，則應提高功能型堅果的比例。美國心臟協會也建議，堅果每日攝取量以一掌心大小、約30公克為宜，避免熱量過量。