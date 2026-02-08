　
社會焦點

快訊／宜蘭民宅晚間失火！火場救出1男已無呼吸心跳　1人仍受困

▲▼宜蘭市延平路一民宅今（8）日晚間失火，2男OHCA送醫搶救。（圖／宜蘭消防局提供，下同）

▲宜蘭市延平路一民宅8日晚間失火，事件造成1男命危送醫搶救，另有1受困者仍在搜救中。（圖／宜蘭消防局提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市延平路（宜蘭高商附近）一間3樓民宅8日晚間9點多發生火警，消防人員趕到後，發現民宅竄出大量濃煙與火舌，現場有2名住戶第一時間自行逃出，經布置水線控制水勢及入內搜索後，在1樓火場救出一名男子，對方被找到時已無呼吸心跳，且現場疑似仍有一位民眾受困，目前仍在持續搜索中。

宜蘭縣消防局於晚間近9時許獲報，宜蘭市延平路(宜蘭高商附近)一棟三層樓民宅失火。消防人員抵達時，已有2名住戶第一時間自行逃出，所幸並未受傷。晚間9時06分多名消防隊員佩戴呼吸器進入煙霧瀰漫的建築內進行搜索。目前起火原因及詳細財物損失，仍待火勢完全熄滅後，由火調人員進一步調查釐清。

晚間9時21時25分許，救難人員於1樓火場救出一名男性民眾，發現時已無呼吸心跳（OHCA），救護人員緊急實施急救措施，並火速送往陽明交通大學附設醫院進行搶救。

經過消防隊員全力灌救，火勢已於21時57分獲得初步控制。然而根據現場情資顯示，屋內疑似仍有一名民眾受困，消防搜救小組正持續與時間賽跑，在焦黑的火場殘骸中進行地毯式搜索，務求第一時間尋獲受困者。

02/06 全台詐欺最新數據

宜蘭民宅火警

