快訊／賴清德祝賀高市早苗大勝　「這是對她執政能力的認可」

▲日本眾議院選舉8日投開票，由首相高市早苗領導的自民黨與日本維新會組成的執政聯盟取得狂勝；對此，總統賴清德晚間也表達祝賀。（圖／賴清德社群平台）



記者陶本和／台北報導

日本眾議院選舉8日投開票，由首相高市早苗領導的自民黨與日本維新會組成的執政聯盟取得狂勝。對此，總統賴清德晚間也表達祝賀，他表示，自民黨這次勝選，體現了日本選民對高市早苗首相領導能力和遠見卓識的信任與期望，這既是對她執政能力的認可，也是對她致力於國家長遠發展的承諾的有力支持。

日本眾議院選舉今（8）日投開票，根據日本放送協會（NHK），由首相高市早苗領導的自民黨與日本維新會組成的執政聯盟，在眾議院跨越過半門檻233席，高市政權確定延續。

對此，賴清德晚間表示，他謹向高市早苗首相，在眾議院選舉中獲勝表示衷心的祝賀。他說，自民黨這次勝選，體現了日本選民對高市早苗首相領導能力和遠見卓識的信任與期望，這既是對她執政能力的認可，也是對她致力於國家長遠發展的承諾的有力支持。

賴清德也表示，期待與高市合作，使台日兩國持續以共同的價值、互利合作的精神，攜手面對區域挑戰，促進印太地區的和平與繁榮，「願您的勝利為日本及區域夥伴帶來更繁榮與安全的未來。祝願日本永續發展、人民安康」。