國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

自民黨大勝後首度表態！高市早苗：內閣人事不會大幅變動

記者閔文昱／綜合報導

日本眾議院大選自民黨大勝後，首相高市早苗8日表示，選後內閣人事「不會有特別大的變動」。 高市接受東京電視台節目專訪時指出，內閣成立至今僅3個多月，現任閣僚都是她深思熟慮後親自挑選，「我對他們有信心，也看到大家正拚命投入工作」，目前並不存在必須大幅調整內閣的情況。

▲▼日本首相兼自民黨總裁高市早苗1日在愛知縣一宮市進行街頭演說。（圖／達志影像）

▲日本首相兼自民黨總裁高市早苗。（圖／達志影像）

勝選後首度表態　高市：對現任閣僚有信心

高市強調，內閣剛上路不久，政策推動仍在關鍵階段，現階段最重要的是維持政務穩定，而非頻繁更換人事。她表示，閣僚們已各自承擔重責，「正在全力以赴」，因此不認為選後需要進行重大人事調整。相關談話被視為她在勝選後，首度對外釋出「政權續航、政策延續」的明確訊號。

盼維新會入閣　強調共同承擔執政責任

對於與自民黨組成執政聯盟的日本維新會是否有成員入閣，高市則坦言，自己「一直持續拜託，希望至少能有1人加入內閣」。她指出，希望維新會不只是在國會層面支持政府，更能實際進入內閣，「在政府內部一起承擔責任」，並強調這樣的想法在選後並沒有改變。

此次眾議院選舉中，自民黨在高市領導下取得壓倒性勝利。根據讀賣新聞、NHK及日本電視台等媒體的出口民調，自民黨席次可望從選前的198席，大幅成長至274至328席之間；若再加上日本維新會，執政聯盟整體席次有機會突破300席，甚至逼近眾議院總席次三分之二門檻。

政權穩定訊號　政策推動可望加速

分析指出，若執政聯盟在眾院掌握超過三分之二席次，未來即使法案遭參議院否決，眾議院仍可再次表決通過，對高市政府推動重大政策與制度改革形成有力後盾。高市在選後即表態「內閣不大改」，也被視為對市場與國內政局釋出穩定訊號，凸顯其延續現行施政路線的決心。

02/06 全台詐欺最新數據

