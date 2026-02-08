罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」求救

▲桃園機場今日發生德威航空班機降落時右側主輪脫落異常情況 北跑道緊急關閉長達1小時40分鐘。（圖／網友edward_cyy_）



記者楊庭蒝／綜合報導

桃園國際機場今（8）日由於德威航空一架班機在降落時發生輪胎脫落意外，導致跑道受阻並引發後續連鎖反應，竟造成三架航班在短短十分鐘內相繼宣告燃油緊急狀態，並發出最緊急的「Mayday」求救訊號。

這起連鎖事件起因於德威航空自濟州島飛往台灣的班機於下午3時52分降落桃園機場北跑道時，發生右側主輪脫落的異常情況。雖然航機隨後平安停靠於停機位，但跑道上遺留的輪胎碎片迫使機場公司緊急關閉北跑道進行巡檢與清理。在長達 1小時40分鐘的關閉期間，桃園機場僅能仰賴單跑道運作，適逢到場航班密集的尖峰時段，導致大量航機被迫在空中盤旋等待，燃油存量也隨之面臨挑戰。

根據「TWSkyWave 空中電波」記錄下的航管通訊，空中局勢在傍晚6點50分後變得極度緊迫。首先是長榮航空BR392班機於18時52分20秒率先向塔台宣告「Mayday」，請求優先降落；緊接著不到6分鐘，長榮航空另一架BR007班機也在18時57分50秒宣告「Mayday」。而在19時整，原定18時20分降落的香港航空HX26 班機，因延誤至19時仍無法著陸，也在通訊中連發三次「Mayday」呼號，強調燃油緊急狀況。這三起求救訊號接連在十分鐘內發生，情況極為罕見且驚險。

針對這起突發事件，桃園機場公司表示北跑道已於傍晚17時35分恢復起降，初步統計影響約14架航班，延誤時間多在20分鐘以內。然而，香港航空等航班因燃料問題宣告緊急狀態，所幸在航管人員緊急調度引導下，三架班機最終皆平安落地。目前機場公司已依相關規則通報民航局與運安會，後續將針對德威航空輪胎脫落原因，以及此次連鎖延誤事件進行深度調查，以確保未來尖峰時段的飛航調度安全。

據悉，Mayday Fuel（緊急油量宣告）是航空飛行中最嚴重的求救宣告。當機師預期降落時的剩餘油量，將低於法定安全底線時，必須向航管員喊出此信號。一旦宣告，該班機將獲得「最高優先降落權」，航管會要求其他飛機避讓，以確保其能以最短路徑立即著陸。