社會 社會焦點 保障人權

北投男開湯屋讓女友休息「破門見她已身亡」！心碎倒地猝逝

▲▼北投溫泉湯屋命案。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲北投溫泉湯屋命案，溫泉餐廳男員工開湯屋讓女友休息，破門發現她已身亡。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者柯振中／綜合報導

台北市北投區行義路一家溫泉餐廳8日發生命案，46歲郭姓女子在湯屋泡湯池內明顯死亡、46歲李姓男子則是在池外失去呼吸心跳，送醫搶救後不治。後續根據調查，李男是該溫泉餐廳的停車場員工，疑似是發現女友身亡，情緒激動之下心臟病發，進而導致身亡。

假日安排女友泡湯休息　同事察覺異狀通報

警方調查，李男是該溫泉餐廳的停車場員工，不過8日正好是假日，餐廳內工作較忙，於是安排女友至湯屋休息、泡湯。後來有同事提醒，女友泡湯的時間太久、有點不對勁，李男於是拿鑰匙前往開門查看。

▼李男進門發現女友已經死亡，疑似因此情緒激動、心臟病發。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼情侶北投泡湯雙亡。（圖／記者張君豪翻攝）

疑目睹女友陳屍池內　情緒激動倒臥池外

警方研判，李男可能是進入房間後，發現女友在溫泉池內身亡、情緒過於激動，進而導致心臟病發，倒在溫泉池外。

女子明顯死亡　男子送醫仍不治

等到救護人員到場時，郭女已經明顯死亡，李男則是失去生命跡象，不過經過送醫搶救，仍舊不治身亡。經過初步調查，現場並無打鬥痕跡，警方後續將報請檢方相驗，以釐清詳細死因。

 
快訊／宜蘭民宅惡火　2男死亡
快訊／《世紀血案》導演徐琨華道歉！
快訊／賴清德祝賀高市早苗大勝　「這是對她執政能力的認可」

社群平台Threads日前出現一則帳號為「limenghong96」之網友發文，內容宣稱可販售「仙佛界職位」，並指稱有女性網友購買相關服務後離世，且於文中形容其在另一世界「過得很好」，相關貼文引發熱心網友質疑涉及鼓吹尋短等不當言論並向警方檢舉。刑事局8日證實：目前已接獲民眾報案，案件已分案交由偵九大隊第一隊調查，相關內容是否涉及違法，仍待PO文網友遭警方約談後釐清。

