北投男開湯屋讓女友休息「破門見她已身亡」！心碎倒地猝逝

▲北投溫泉湯屋命案，溫泉餐廳男員工開湯屋讓女友休息，破門發現她已身亡。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者柯振中／綜合報導

台北市北投區行義路一家溫泉餐廳8日發生命案，46歲郭姓女子在湯屋泡湯池內明顯死亡、46歲李姓男子則是在池外失去呼吸心跳，送醫搶救後不治。後續根據調查，李男是該溫泉餐廳的停車場員工，疑似是發現女友身亡，情緒激動之下心臟病發，進而導致身亡。

假日安排女友泡湯休息 同事察覺異狀通報

警方調查，李男是該溫泉餐廳的停車場員工，不過8日正好是假日，餐廳內工作較忙，於是安排女友至湯屋休息、泡湯。後來有同事提醒，女友泡湯的時間太久、有點不對勁，李男於是拿鑰匙前往開門查看。

▼李男進門發現女友已經死亡，疑似因此情緒激動、心臟病發。（圖／記者張君豪翻攝）



疑目睹女友陳屍池內 情緒激動倒臥池外

警方研判，李男可能是進入房間後，發現女友在溫泉池內身亡、情緒過於激動，進而導致心臟病發，倒在溫泉池外。

女子明顯死亡 男子送醫仍不治

等到救護人員到場時，郭女已經明顯死亡，李男則是失去生命跡象，不過經過送醫搶救，仍舊不治身亡。經過初步調查，現場並無打鬥痕跡，警方後續將報請檢方相驗，以釐清詳細死因。