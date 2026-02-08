　
國際

台潛水員搜二戰遺骨「抽搐溺斃」！日主辦方急停調查：全力助家屬

▲▼日本山口縣宇部市長生煤礦進行罹難者遺骨打撈作業，57歲台籍潛水員陷入昏迷。（圖／翻攝自X／ransaoon）

▲日本山口縣宇部市長生煤礦進行罹難者遺骨打撈作業，57歲台籍潛水員不幸溺斃。（圖／翻攝自X／ransaoon）

記者閔文昱／綜合報導

日本山口縣長生海底炭坑潛水調查行動發生憾事，主辦單位8日表示，將「全力協助家屬、行動暫告中止」。 來自台灣的57歲潛水員徐巍日前參與二戰礦災遺骨調查時發生意外，經送醫搶救仍宣告不治。主辦調查的日本民間團體召開記者會說明，現階段將以處理後事與支援家屬為最優先考量，原訂進行中的第七次潛水調查已提前結束。

潛水途中突痙攣　初判高氧症釀禍

根據日本共同社與《每日新聞》報導，事故發生於7日上午，徐巍與2名外籍潛水員一組，從距離岸邊約300公尺的排氣、排水孔道下潛進入海底坑道。徐巍為第2位下潛者，後方潛水員發現他前進緩慢後折返查看，卻在水深約32公尺處發現其出現痙攣。同行人員緊急將他拉回水面，持續供氧並施作CPR，仍回天乏術。

率領潛水行動的水中探險家伊左治佳孝在記者會指出，初步研判事故肇因為高氧引發氧氣中毒，導致痙攣並造成呼吸器脫落，進而溺水身亡，並非低體溫或坑道結構本身的危險所致。不過，為何會出現高氧狀態，是否與潛水裝備氧氣濃度調整有關，仍有待相關單位進一步釐清。

二戰最大海底礦災現場　84年後再添憾事

長生海底炭坑為日本戰時重要煤礦，1942年發生海底坑道坍塌事故，造成183名坑夫遭活埋，其中多數為來自朝鮮半島的勞工，被視為日本戰時規模最大的海底礦災。事故後礦坑遭封存，遺骨長年留在海底，近年才由民間團體推動打撈與歷史追查行動。

該團體自2024年底起多次展開潛水調查，並曾成功將部分人骨帶回岸上。本月擴大邀集多國潛水員參與第七次調查，未料發生台籍潛水員身亡意外。主辦單位強調，未來不會放棄遺骨打撈的理念，但將在完整評估安全與條件後，再行規畫後續行動。

潛水意外 日本 海底 二戰礦災 台灣潛水員 高氧症

