用行動支持在地農業　新北精選農村好物春節送禮首選

▲新北農村好物「石門嵩山社區千歲米」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

春節期間，新北市政府農業局邀請民眾品味「有故事的滋味」，精選結合在地文化與永續農業精神的「新北農村好物」，從淡水茶籽油、平溪蜂蜜、石門千歲米，到三芝洛神產品及石碇友善農法茶品，鼓勵民眾透過「走吧！農村不遠！」平台選購，送禮自用兩相宜，以實際行動支持在地農業。

農業局表示，平溪潔淨水源孕育豐富原生植物，造就品質優異的蜂蜜。平溪紫東社區推出的「紅淡比蜜」，取自台灣北部特有的森氏紅淡比樹蜜源，呈琥珀色澤、酸甜爽口且花香濃郁；龍安社區「野蜂蜜」則由台灣原生野蜂一年僅採收一次，入口微酸、尾韻回甘，展現山林百花精華。

▲石碇永安社區龜茶。



石門嵩山社區生產的「千歲米」，種植於全台唯一陽明山火山岩石砌梯田，採友善耕作方式，米粒黝黑飽滿、富含花青素，保留天然風味與營養價值。淡水樹興社區盛產的茶籽油素有「液態黃金」之稱，富含不飽和脂肪酸與抗氧化成分，無論料理茶油麵線或茶籽油雞，都兼具營養與美味。

此外，三芝三和社區運用農業技術研發洛神系列產品，其中新推出的「初戀米香」口感酥鬆香濃，適合作為年節伴手禮；石碇永安社區則推出「龜茶」品牌，因茶園鄰近翡翠水庫食蛇龜、柴棺龜保護區，全面採行友善農法、不使用除草劑與刀片式除草機，打造兼顧生態保育與茶葉品質的永續生產模式，並提供文山包種茶、東方美人茶及蜜香紅茶等多款特色茶品。

新北市農業局長諶錫輝表示，每一項農村好物都承載農友對土地的用心與堅持，也象徵對環境永續的支持，邀請民眾春節期間走進新北農村或透過線上平台選購，以消費行動力挺在地小農，將對土地的關懷化為最溫暖的年節心意。

▲平溪紫東社區紅淡比蜜。

▲三芝三和社區初戀米香。

▲淡水樹興社區茶籽油。