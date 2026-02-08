　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最凍時刻到！今晚「非常嚴寒」低溫剩6度　下波冷空氣接力時間曝

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供，下同）

記者閔文昱／綜合報導

寒流持續影響台灣，入夜後正式進入本波冷空氣最冷時段。天氣粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》提醒，今晚到明（9）日清晨將是這波寒流的低溫高峰，全台平地低溫普遍落在9至11度，體感相當寒冷，民眾務必加強保暖、留意身體健康狀況。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

空曠、內陸恐探8度以下　局部縣市防6度

台灣颱風論壇指出，平原空曠地區、內陸、丘陵地帶以及花東縱谷，低溫有機會下探至8度以下，屬「非常嚴寒」等級。中央氣象署也發布低溫特報，今晚至明晨新竹、苗栗、宜蘭及金門局部地區，可能出現6度以下低溫，已亮起橙色燈號；北部多地及中部部分地區，則可能長時間維持在10度左右或更低。

氣象署表示，今天降雨主要集中在迎風面的基隆北海岸與東北部地區，有局部短暫雨，大台北、花東地區及部分山區亦有零星降雨，新竹以南平地則多為多雲到晴，午後水氣逐漸減少。雖然高山降雪機率降低，但高海拔地區氣溫偏低，仍須留意結冰與道路濕滑風險。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

明起白天回溫　周中再迎冷空氣

氣象署指出，寒流影響將持續至明天清晨，白天起強度略為減弱，但各地仍偏冷。周二（10日）氣溫回升，早晚溫差擴大；周三至周四清晨，鋒面通過加上東北季風或大陸冷氣團南下，北部與東北部氣溫再度下滑，不過影響時間不長，周四白天起將逐步回暖。

展望後續天氣，氣象署預估周五至小年夜（15日）前，各地大多為晴到多雲，白天氣溫逐日回升，北部及東半部高溫可達23至27度，中南部甚至上看30度，但早晚仍偏涼，日夜溫差大。氣象單位提醒，低溫期間使用瓦斯熱水器及電暖器應注意通風安全，農漁養殖業也應提前防寒，以降低寒害風險。

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

02/06 全台詐欺最新數據

寒流急凍基隆亮橙色警戒　消防局籲留意用電與通風安全

寒流急凍基隆亮橙色警戒　消防局籲留意用電與通風安全

中央氣象署持續針對北部地區發布低溫特報，受寒流影響，氣溫明顯下降，夜間與清晨尤為寒冷。基隆市消防局提醒民眾，除了做好保暖措施外，更應留意心血管健康、室內通風及用電安全，降低意外事故發生風險。

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生

花蓮吉安水稻秧苗低溫受災　申請現金救助至3/2

花蓮吉安水稻秧苗低溫受災　申請現金救助至3/2

寒流來襲心血管拉警報　「2時段」最危險

寒流來襲心血管拉警報　「2時段」最危險

台灣籍通緝犯在菲律賓被抓　正面照曝光

台灣籍通緝犯在菲律賓被抓　正面照曝光

寒流低溫保暖氣象警示台灣

