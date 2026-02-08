金門縣特定行業管理自治條例草案公聽會　距離規定全國最嚴

▲金門縣政府召開「金門縣特定行業管理自治條例」草案公聽會。(圖／記者鄭逢時攝／下同)

記者鄭逢時／金門報導

金門縣政府今（8）日召開「金門縣特定行業管理自治條例」草案公聽會，由產業發展處處長李銘培主持，說明立法背景並廣納意見，盼透過公開討論，凝聚社會共識，完善制度設計，兼顧產業發展與青少年及社區安全，也作為後續修正草案的重要參考。

縣府說明，近年部分新興休閒型態行業雖以合法名義經營，但實際營運模式引發家長與地方人士疑慮，擔心影響青少年身心發展與社會風氣。草案已於去年底送交議會審議，因影響層面廣泛，議會要求先行召開公聽會，傾聽業者、民眾及各界聲音，再行檢討調整。

草案內容以兼顧合法經營與公共安全為原則，採取事前審查、事中管理及事後稽查機制，規範舞廳、酒吧、夜店、電子遊戲場及休閒活動場館等特定行業，並明定營業場所須與高中（職）以下學校及幼兒園保持500公尺以上距離，現有合法業者不須立即遷移，但未來變更負責人或復業等，須重新符合規定。

董森堡議員在會中提出多項建議，直指現行制度與草案罰則力道不足，難以有效遏止不法。他建議，若業者涉及毒品、賭博或妨礙風化等重大犯罪，經判決確定後，主管機關應直接廢止商業登記並勒令停業，避免業者在訴訟期間持續營業或改名經營。

董森堡也主張擴大房東連帶責任，認為不應僅限於未登記營業，若房東明知業者從事不法行為卻未協助改善，應一併受罰；同時建議納入斷水、斷電等強制執行手段，以及要求特定行業強制投保公共意外責任險，以提升公共安全與社會保障。縣府表示相關意見將於會後進行彙整，作為後續修正草案的重要參考。