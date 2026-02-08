　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

情侶北投泡湯雙亡！女「陳屍浴池內」　男送醫搶救不治

▲▼情侶北投泡湯雙亡。（圖／記者張君豪翻攝）

▲情侶北投泡湯雙亡。（圖／記者張君豪翻攝）

記者黃彥傑、張君豪、柯振中／台北報導

台北市北投區8日下午發生命案，一對情侶到行義路某溫泉湯屋泡湯，怎料雙雙失去呼吸心跳，其中46歲郭女陳屍浴池內、46歲李男則是倒臥在浴池外。救護人員獲報後趕抵，將李男送往醫院搶救，遺憾的是經過搶救後，李男仍不治身亡。

湯屋人員進房查看　驚見1男1女倒臥

警方調查，這起事件發生在8日傍晚5點左右，該湯屋的工作人員進入房間的浴室時，發現1男1女倒臥在池內、池外，2人均已失去呼吸心跳，嚇得立刻報警處理。

女子明顯死亡未送醫　男子送醫仍回天乏術

警方、救護人員獲報後，確認女性泡湯民眾已明顯死亡，未將人送往醫院。至於池外的男性民眾則是失去生命跡象，隨即被送往醫院搶救，遺憾的是經過搶救後，男性民眾同樣不治身亡。

▲▼北投溫泉湯屋命案。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲情侶北投泡湯雙亡。（圖／記者黃彥傑翻攝）

確認為情侶關係　現場無外力介入跡象

警方封鎖現場展開調查，初步確認2人的身分，女子是46歲郭姓女子、男子則是46歲李姓男子，2人是情侶關係，且現場無外力因素。

未測得有毒氣體　將報請檢方相驗釐清死因

消防人員經過測量，現場並未有一氧化碳、硫化氫等氣體，不過由於是溫泉湯屋，仍不排除有氣體中毒的情況發生。警方後續將報請檢方相驗，以釐清2人死因。

 
02/06 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

癌症就像「寄生蟲」最愛找上這類人！　醫師示警了
快訊／Junior、夏語心道歉！　認未查證參演《世紀血案》
最凍時刻到！今晚「非常嚴寒」低溫剩6度　下波冷空氣接力時間曝
情侶北投泡湯...雙亡！
16歲女兒遭性侵　媽媽拿高球桿痛毆他被判刑

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台北市北投區8日下午發生溫泉湯屋命案，警方與消防單位獲報到場處理，現場發現一對男女無呼吸心跳，其中46歲的郭姓女子已明顯死亡、46歲的李姓男子則是在搶救當中，詳細案情仍待進一步調查釐清。

