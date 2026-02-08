春節育兒支援不打烊　基隆推兒童定點臨時托育服務

▲育兒政策服務不中斷，基隆春節提供兒童定點臨時托育。（圖／基隆市兒少處提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（8日）宣布，將於2月17日至2月20日（大年初一至初四）在仁愛親子館開辦「春節臨時托育服務」，提供滿6個月至未滿6歲幼兒送托照顧，讓家長在春節期間安排行程時更安心。每日提供4個送托名額，其中1個名額保留給當天電話預約者，每小時收費150元。

今年春節連續假期長達9天，基隆市兒少處長吳雨潔表示，春節期間親友往來頻繁，部分家庭可能因工作或突發狀況產生臨時托育需求，市府因此特別規畫於初一至初四，每日上午9時至下午5時，在仁愛親子館（仁愛區光一路28號5樓）提供日間定點臨時托育服務，協助家長減輕照顧壓力。

兒少處說明，收托對象為滿6個月至未滿6歲幼兒，托育期間將由專業托育人員照顧，提供安全、溫馨的托育環境，讓家長能放心將孩子交由市府托育體系照護。收費標準為每小時150元，4天期間每日提供4個名額，其中1個名額保留給當日電話預約。有需求的家長可透過線上申請（https://reurl.cc/Nx2v3e），或電洽仁愛親子館（02-2431-9096）預約登記。

吳雨潔表示，春節是闔家團圓的重要節日，市府希望成為家長最堅實的後盾，透過春節定點臨時托育服務，讓有需求的家庭在假期中獲得即時支援，也讓孩子能在充滿關愛與安全感的環境中成長。