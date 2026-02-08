基隆中正區公民座談今登場　交通改善與港區轉型成焦點

▲謝國樑率團隊面對面溝通，公民座談討論交通、環境與城市願景。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（8日）在中正區舉辦公民座談會，市長謝國樑率市府團隊與里長、議員及市民面對面交流，針對交通標線劃設、行人安全、環境執法、都市發展願景及基礎建設維護等市政議題進行討論，逐一說明市府作法與後續方向，並回應地方建議。市府同時宣布將推動東岸港區轉型，串聯正濱漁港、和平島與碧砂漁港，打造具連續性的海岸觀光廊帶，帶動城市整體發展。

座談會中，多位里長與民眾針對交通標線劃設提出建議。謝國樑表示，交通規劃應以用路人的「實際需求」為核心，而非拘泥於僵化的行政慣例，並指示交通處，除非有法律明文禁止，否則應在安全前提下，盡量配合地方實際需求與專業調整標線設計。

謝國樑也說明，市府自2025年至今已新劃設超過280處行穿線（斑馬線），相關數據顯示，基隆市今年1月份行人交通事故件數已降至10件，較去年同期的39件大幅減少，顯示交通改善措施對提升行人安全已有實質成效，市府將持續推動相關作業。

針對有居民反映住家附近遭人棄置垃圾的問題，謝國樑指示環保局採取更積極作為，除設置監視設備外，亦應於特定時段加派人力取締，避免在明確標示「禁止亂丟垃圾」的地點，反而成為垃圾集中熱點，影響居住環境品質。

另有里長指出，義二路騎樓整平後，無障礙斜坡道出入口仍遭機車違規停放阻擋，影響行動不便者通行。對此，謝國樑強調，對於劃設「綠腳丫」之無障礙通行空間，市府將採取零容忍態度，要求相關單位於發現違規停放後1小時內完成拖吊移置，並請警方針對特定重點路段與時段加強巡邏，包括夜間時段，確保人行與無障礙空間不被占用。

在都市發展願景方面，謝國樑回應多位市民關切，指出市府未來將逐步推動東岸港區轉型，朝觀光與客運用途發展，避免貨櫃長期堆置占用珍貴海岸資源。相關規劃將自東2、3碼頭啟動，串聯大沙灣、正濱漁港，延伸至和平島與碧砂漁港，打造具連續性與策略性的海岸觀光廊帶，並將參考國際城市經驗，審慎規劃東岸整體發展方向。