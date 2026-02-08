寒流急凍基隆亮橙色警戒　消防局籲留意用電與通風安全

▲基隆低溫橙色警戒，消防局呼籲留意用電與通風安全。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

中央氣象署持續針對北部地區發布低溫特報，受寒流影響，氣溫明顯下降，夜間與清晨尤為寒冷。基隆市消防局提醒民眾，除了做好保暖措施外，更應留意心血管健康、室內通風及用電安全，降低意外事故發生風險。

為防範低溫期間可能增加的火災及一氧化碳中毒事件，基隆市消防局配合春安工作，動員各分隊前往商圈、車站、人潮聚集場所及住宅區進行防火防災宣導，提醒民眾加強居家安全檢查與正確使用取暖設備。

消防局指出，使用瓦斯爐、燃氣熱水器、卡式爐或電暖器時，務必保持室內空氣流通，切勿因天冷而緊閉門窗，以免燃燒不完全導致一氧化碳累積而發生中毒。民眾也應定期檢查熱水器周邊通風狀況，確認排氣管是否鬆脫或阻塞；若出現頭暈、噁心、嗜睡等疑似中毒症狀，應立即開窗通風並撥打119求助。

此外，消防局表示，近期火災案件中電氣因素占相當比例，提醒民眾使用電暖爐、暖風機或除濕機時，避免共用延長線，若電線出現老化或破損應立即更換；設備周圍應保持至少一公尺淨空，遠離棉被、衣物等可燃物，外出或就寢前務必關閉瓦斯與電源，防範火災發生。

消防局長游家懿提醒，寒流期間低溫容易引發心血管不適，長者與慢性病患者應特別注意保暖與身體狀況，避免劇烈溫差造成健康風險，也呼籲市民相互提醒家人與鄰里，共同落實居家安全防護，平安度過寒冷天氣。