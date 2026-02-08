德威航空班機降落「輪胎落跑」！桃園機場最新回應

▲德威航空。（圖／網友edward_cyy_）



文／中央社

德威航空一架從濟州島飛往台灣的班機今天下午降落桃機時，發生輪胎脫落。桃機公司表示，初步統計影響約14航班，延遲時間約20分鐘以內，已通報民航局、運安會等單位。

德威航空今天從濟州島飛往台灣航班TW687班機，下午3時52分於桃機北跑道降落時，發生右側主輪脫落異常狀況，航機於下午3時54分安全停靠A2停機位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃園機場公司發布說明表示，立即暫停北跑道起降，維持單跑道運作，並啟動巡檢確認跑道鋪面及助航燈光未受影響，在標記、清除FOD（航空器相關零組件或機場設施碎片等）作業完成後，於下午5時35分恢復北跑道航班起降作業。

桃機公司指出，事件發生時正值到場航班較多的時段，初步統計約影響14航班（8班到場、6班離場），延遲時間約20分鐘以內。

另外，桃機公司指出，緊接德威航空TW687降落的日航JL8671因於滑行道上等候FOD清除，約延遲1小時，北跑道關閉期間已協調航管單位使用南跑道起降。

桃機公司表示，已依「航空器失事及重大意外事件調查處理規則」通報民航局、交通部及運安會等，後續將持續配合相關單位調查釐清原因，並強化場面巡檢與FOD防制作業。