　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

德威航空班機降落「輪胎落跑」！桃園機場最新回應

▲▼德威航空。（圖／網友edward_cyy_）

▲德威航空。（圖／網友edward_cyy_）

文／中央社

德威航空一架從濟州島飛往台灣的班機今天下午降落桃機時，發生輪胎脫落。桃機公司表示，初步統計影響約14航班，延遲時間約20分鐘以內，已通報民航局、運安會等單位。

德威航空今天從濟州島飛往台灣航班TW687班機，下午3時52分於桃機北跑道降落時，發生右側主輪脫落異常狀況，航機於下午3時54分安全停靠A2停機位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃園機場公司發布說明表示，立即暫停北跑道起降，維持單跑道運作，並啟動巡檢確認跑道鋪面及助航燈光未受影響，在標記、清除FOD（航空器相關零組件或機場設施碎片等）作業完成後，於下午5時35分恢復北跑道航班起降作業。

桃機公司指出，事件發生時正值到場航班較多的時段，初步統計約影響14航班（8班到場、6班離場），延遲時間約20分鐘以內。

另外，桃機公司指出，緊接德威航空TW687降落的日航JL8671因於滑行道上等候FOD清除，約延遲1小時，北跑道關閉期間已協調航管單位使用南跑道起降。

桃機公司表示，已依「航空器失事及重大意外事件調查處理規則」通報民航局、交通部及運安會等，後續將持續配合相關單位調查釐清原因，並強化場面巡檢與FOD防制作業。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8963 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
癌症就像「寄生蟲」最愛找上這類人！　醫師示警了
快訊／Junior、夏語心道歉！　認未查證參演《世紀血案》
最凍時刻到！今晚「非常嚴寒」低溫剩6度　下波冷空氣接力時間曝
情侶北投泡湯...雙亡！
16歲女兒遭性侵　媽媽拿高球桿痛毆他被判刑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

玻璃保鮮盒「做錯1步」秒炸噴！消防員搖頭：別當拆彈練習

最凍時刻到！今晚「非常嚴寒」低溫剩6度　下波冷空氣接力時間曝

德威航空班機降落「輪胎落跑」！桃園機場最新回應

12星座一週運勢　獅子遇好對象、射手旅遊運旺

凌晨3點要起床搭機！「婆婆1舉動」人妻氣炸　網吵翻：我會罵人

威力彩頭獎明飆11.5億！運勢超旺3生肖曝光

德威航空抵台班機「輪子脫落」　桃機北跑道暫關閉檢查

高鐵乘客將「座椅轉90度」面窗！300萬人看傻：自己打造觀光列車

入夜寒流影響再探5度　除夕恐又有冷空氣「北東濕涼」

「這3器官」失衡就快速老化！研究曝：淺眠、腦霧是恐怖訊號

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

子弟兵周曉芸初選落敗！　黃國昌坦言：有一些驚訝

屏東市場豬肉攤「米奇吃尾牙」畫面噁翻　老鼠吃完吊起來繼續賣

阿里山公路哈士奇「頭伸車外」吹風！超CHILL畫面曝　可罰1萬8

高雄男被輾斃

戴培峰成遺珠　古林睿煬驚訝跨海送暖：你還是很棒！

玻璃保鮮盒「做錯1步」秒炸噴！消防員搖頭：別當拆彈練習

最凍時刻到！今晚「非常嚴寒」低溫剩6度　下波冷空氣接力時間曝

德威航空班機降落「輪胎落跑」！桃園機場最新回應

12星座一週運勢　獅子遇好對象、射手旅遊運旺

凌晨3點要起床搭機！「婆婆1舉動」人妻氣炸　網吵翻：我會罵人

威力彩頭獎明飆11.5億！運勢超旺3生肖曝光

德威航空抵台班機「輪子脫落」　桃機北跑道暫關閉檢查

高鐵乘客將「座椅轉90度」面窗！300萬人看傻：自己打造觀光列車

入夜寒流影響再探5度　除夕恐又有冷空氣「北東濕涼」

「這3器官」失衡就快速老化！研究曝：淺眠、腦霧是恐怖訊號

Junior、夏語心道歉！認未查證參演《世紀血案》　喊話停製拒看

男子闖紅燈被警攔查爆衝突　車內搜出安非他命、彩虹菸

玻璃保鮮盒「做錯1步」秒炸噴！消防員搖頭：別當拆彈練習

最凍時刻到！今晚「非常嚴寒」低溫剩6度　下波冷空氣接力時間曝

用行動支持在地農業　新北精選農村好物春節送禮首選

《單身地獄》洪真慶15歲女遭疑削骨整型　媽崩潰揭真相：算詐騙吧

情侶北投泡湯雙亡！女「陳屍浴池內」　男送醫搶救不治

建構韌性綠能城市　新北啟動光電與智慧微電網補助申請

真。全台灣最難追！張博雅雙破全國、8秒12摘60公尺跨欄金牌

登全台最萌軍艦看「海上泰迪熊樂園」　再訪安平質感巧克力店

【邪教天堂？】咖喱加火鍋料...差點連湯圓一起下鍋

生活熱門新聞

吊車大王一天做3次　曝驚人體力「進去甩一甩就懷孕」　

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

快訊／冷高壓今早接近出海　鄭明典曝最凍時間

6.4億運動中心變家具賣場　議員怒轟離譜

獼猴一家6口宿舍窗外猛盯！女大生開門看傻

29歲康育豪落網！逃亡4年「1原因害慘全台員警」

台南過年住2晚4.5萬！網嚇傻　業者說明

寒流殺到最冷8度！「最凍時刻」曝

高鐵乘客將「座椅轉90度」面窗！300萬人看傻

估跌破6℃　最冷時刻要來了

還有冷空氣！　下波變天時間曝

「全台最難訂Buffet」他訂到了！4字口訣曝

威力彩頭獎明飆11.5億！運勢超旺3生肖曝光

不是唸ㄐㄩㄝˊ！「新堀江」正確讀音曝光

更多熱門

相關新聞

德威航空抵台班機「輪子脫落」　桃機北跑道暫關閉檢查

德威航空抵台班機「輪子脫落」　桃機北跑道暫關閉檢查

德威航空一架韓國濟州飛往桃園的TW687航班，今天下午降落桃園機場時，竟發生班機輪子掉落。桃園機場表示，目前該航班旅客已平安下機，北跑道暫時關閉進行安全檢查。

台灣虎航砍1%夏季航班　民航局揭原因：機師離職

台灣虎航砍1%夏季航班　民航局揭原因：機師離職

扯！亞航23乘客「受困接駁車」差點沒搭機

扯！亞航23乘客「受困接駁車」差點沒搭機

行動電源高空起火！韓廉航機艙「濃煙密布」

行動電源高空起火！韓廉航機艙「濃煙密布」

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

關鍵字：

標籤:桃園機場德威航空輪胎脫落航班延誤飛航安全

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李千娜宣布退出櫻花季！　

涉侵占531萬　男遭起訴後3天死亡

世紀血案製作人認「怕被拒絕」

北韓金氏王朝接班布局！　傳金正恩妹「接任將秒下狠手」

快訊／北捷遭連續縱火！善導寺站傳火警　警追查中

北投溫泉湯屋驚傳命案！女客「陳屍泡湯池」

快訊／寇世勳道歉！　喊話《世紀血案》劇組停止製作

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

高雄深夜暴力衝突！工程行老闆被廠商押走

李毓芬淡出演藝圈「40歲身材超狂」

林宅血案9歲長女中6刀活下來！林奐均奪金曲獎陶晶瑩哽咽

高雄4代同堂透天厝大火！35歲男成焦屍母妻痛哭

立威廉照背部MRI竟發現罹癌！挖出11年前遺書重安排

阿公「1致癌習慣」害慘孫　醫：要颳颱風才吹得散

快訊／冷高壓今早接近出海　鄭明典曝最凍時間

更多

最夯影音

更多
GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面