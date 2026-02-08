台中大夫第自救會長北捷2度縱火　台中市府回應：尊重司法判決

▲北市捷運善導寺站男廁8日中午遭曾男持雜草縱火。（圖／記者張君豪翻攝）



記者游瓊華、柯振中／台中報導

台北捷運大安森林公園站與善導寺站8日接連發生男廁縱火事件，所幸火勢迅速被撲滅，未造成人員傷亡。警方追查後，逮捕來自台中的72歲曾姓男子，身分為台中市神岡區社口「大夫第自辦市地重劃案」反重劃自救會會長。曾男坦承縱火是為了向政府陳情，指控土地重劃不公，台中市府也對此回應，目前案件正在審理中，將尊重司法判決、立場不偏頗。

北捷兩站接連縱火 警方迅速逮人

警方指出，曾男當日上午自台中北上，先後前往大安森林公園站與善導寺站，分別於男廁內點燃稻草縱火。由於捷運人流密集，警方高度重視，透過監視器調閱行蹤，於當日下午在市區將其攔截逮捕，並在現場發現其留下的請願書。

自救會會長身分曝光 動機指向重劃爭議

曾男為台中市神岡區「大夫第自辦市地重劃案」反重劃自救會會長，過去擁有台大外文系及留學日本的高學歷，曾從事英、日語及圍棋教學與翻譯工作多年。近年因土地重劃權益問題，長期率領地主陳情抗議，未料最終以縱火方式表達不滿。

▲北市捷運善導寺站男廁8日中午遭曾男持雜草縱火。（圖／記者張君豪翻攝）



請願書控重劃不公 要求剔除地主

請願書內容指出，自救會約40名地主自知列入重劃區已14年，多次陳抗並表達不願參與重劃，認為該區屬自行勘選重劃區，並非都市計畫指定須整體開發地區，且部分土地早年已因道路拓寬遭徵收，如今再遭重劃，形同權益被重複剝奪。請願書訴求台中市政府依憲法財產權保障、釋字739號解釋及相關辦法，將自救會地主自重劃區中剔除。

市府回應 案件已進入司法程序

台中市政府回應指出，神岡區大夫第自辦市地重劃區因實施期間屢生爭議，部分地主已向法院提起「確認重劃會不成立」訴訟，目前仍在審理中，該重劃區自2018年5月起已暫緩施工。市府強調，自辦重劃具高度私法自治性質，地主與重劃會間屬私權爭議，應循司法途徑解決，市府尊重司法判決，立場不偏頗，依法保障地主權益。

▲北市捷運大安森林公園站男廁8日中午遭曾男持雜草縱火。（圖／記者張君豪翻攝）



警方表示，曾男縱火行為已涉及公共危險，相關法律責任將依法究辦，其土地重劃訴求是否合理，仍有待司法機關進一步釐清。