政治 政治焦點 國會直播 專題報導

媒體爆「鄭習會」3月中登場　蕭旭岑轟假新聞：每個字都編造

▲▼「國共兩黨智庫論壇」3日在北京舉辦，大陸全國政協主席王滬寧4日會見國民黨副主席蕭旭岑。（圖／讀者提供）

▲國民黨副主席蕭旭岑（左）與大陸全國政協主席王滬寧（右）。（圖／讀者提供）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨與中國共產黨日前在北京舉行「國共智庫交流」後，近日再有媒體引述北京消息指出，「鄭（麗文）習（近平）會」已排上時程，預定於今年3月中旬舉行。報導甚至指稱，時間點可能落在年度紀念《反國家分裂法》的3月14日前後，引發政壇高度關注。對此，國民黨全盤否認，強調相關說法「均屬臆測」。

媒體指北京設前提　談統一、擋軍購

《自由時報》報導指出，北京方面設定「鄭習會」如期舉辦的前提，包括要求國民黨全力推進中國全國政協主席王滬寧日前在會見國民黨副主席蕭旭岑時所提出的相關事項，內容涉及「框架和平須以統一為指針」，甚至點名希望國民黨阻擋對美1.25兆軍購案。相關說法被解讀為北京對國民黨施壓的重要訊號。

國民黨發言人、蕭旭岑齊聲否認

對此，國民黨中央全盤否認。發言人、新北市議員江怡臻表示，目前完全沒有任何鄭麗文訪問中國、或規劃高層會面的相關訊息，相關報導「均屬臆測」。國民黨副主席蕭旭岑也直言，媒體所稱他與王滬寧的會談內容「每一個字都是編造的」，痛批這是「假新聞、認知作戰」。

蕭旭岑強調，當天與會者不僅有國民黨人士，還包括多位台灣專家學者，若真有高度政治性談話「不可能藏得住」，相關內容很容易查證。他指出，實際討論重點聚焦在兩岸觀光、產業交流等民生議題，並非媒體所渲染的政治指令或交換條件。

黨內定調：不為見而見　將提告反擊

國民黨內部也指出，「鄭習會」不能是「為見而見」，而是在國共智庫論壇恢復運作、民生交流平台建立互信後，才可能水到渠成。鄭麗文多次公開強調，當前重點在產業、能源、環境與防災等合作，而非急於推動高層政治會面。

此外，針對《自由時報》連續多篇相關報導，國民黨已啟動法律行動，黨內人士透露律師團隊已準備就緒，近期將召開記者會正式提告，強硬反擊所謂「不實指控」。

02/06 全台詐欺最新數據

405 1 8963 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

《世紀血案》事件　李遠重砲開轟！
快訊／NHK出口民調出爐！自民黨壓倒性勝利
快訊／北投溫泉湯屋命案！女客「陳屍泡湯池」

