社會 社會焦點 保障人權

快訊／北投溫泉湯屋命案！女客「陳屍泡湯池」　池外1男無呼吸心跳

▲▼北投湯屋傳命案。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲北投湯屋傳命案。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃彥傑、張君豪、柯振中／台北報導

台北市北投區8日下午發生溫泉湯屋命案，警方與消防單位獲報到場處理，現場發現一對男女無呼吸心跳，其中46歲的郭姓女子已明顯死亡、46歲的李姓男子則是在搶救當中，詳細案情仍待進一步調查釐清。

湯屋浴室驚見男女倒臥

事件發生於8日下午約17時，地點位於北投區行義路一間溫泉湯屋。據了解，湯屋員工進入房間浴室時，發現1男1女倒臥池內及池外，均無呼吸心跳，隨即報警處理。

▲▼北投溫泉湯屋命案。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼北投溫泉湯屋命案。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼北投溫泉湯屋命案。（圖／記者黃彥傑翻攝）

女子明顯死亡 男子送醫急救

救護人員到場後確認，池內一名女性泡湯民眾已明顯死亡，未送醫；池外另有一名男性泡湯民眾，當下無生命徵象，經現場急救後緊急送醫。

警方封鎖現場調查

警方獲報後立即封鎖現場，並展開相關調查，以釐清兩人身分、死因及是否涉及其他因素。目前初步調查，這對男女分別是46歲郭姓女子、46歲李姓男子，2人是情侶關係，經研判並無外力因素。

消防人員獲報後趕抵，不過現場並未測出一氧化碳，也沒有測出硫化氫，但由於現場是溫泉湯屋，不排除有氣體中毒的情況。至於是通風不良導致中毒，或是身體因素導致意外，後續警方將報請檢方相驗釐清。

 
02/06 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

戴培峰成遺珠　古林睿煬驚訝跨海送暖：你還是很棒！

