國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

房客出國旅遊「1動作」公寓變冰雕城堡　房東欲哭無淚

▲房客出國旅遊把暖氣給關了！屋主推開房門發現公寓竟變成「現實版冰封城堡」。（圖／翻攝自YouTube／HungNguyenThai）

▲房客出國旅遊把暖氣給關了！屋主推開房門發現公寓竟變成「現實版冰封城堡」。（圖／翻攝自YouTube／HungNguyenThai）

記者楊庭蒝／綜合報導

在物價飛漲的年代，每個人都想省錢，但這名房客的節省方式卻讓房東欲哭無淚。加拿大的魁北克省（Quebec）近日發生一起離譜事件，一名屋主推開房門時，發現自己的公寓竟變成了「現實版冰封城堡」，從牆壁、家具到家電通通覆蓋在厚厚的冰層下，原因竟是房客為了省電費，出國旅遊時把暖氣給關了。

這名苦主房東諾特（Jacques Nault）本月初前往位於特魯瓦里維耶爾（Trois-Rivieres）的公寓巡視，沒想到一推開門，眼前的景象讓他懷疑自己穿越到了冰雪奇緣。屋內的牆壁、天花板全是冰霜，地板更被厚達30公分的冰層覆蓋，就連家電也成了各式各樣的「抽象冰雕」。

諾特無奈向媒體表示，這名房客為了在度假期間省下幾塊錢的電費，出門前直接把暖氣關閉。然而，在魁北克極端低溫的摧殘下，屋內水管因凍結而爆裂，噴出的水分隨即在低溫中凝結，將整間公寓徹底封印在冰層裡。

「現在什麼都貴，生活成本愈來愈高，大家想省錢我可以理解，」諾特感嘆道，「但他們覺得人不在家就關暖氣沒差，這絕對不是聰明的省錢法。」

諾特指出，目前整間公寓不僅到處滲水，牆壁內側也極易滋生黴菌，必須將受損的裝潢全部拆除、重新乾燥並重建。雖然保險可能負擔部分費用，但房客想省小錢的舉動，卻造成了數萬美元（約合台幣百萬元以上）的慘重損失。

據了解，該名房客已於1月5日被強制驅逐，至於房東是否會針對後續龐大的裝修費用提出訴訟，目前尚不得而知。

02/06 全台詐欺最新數據

405 1 8963 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

關鍵字：

魁北克冰凍公寓省電事故房東損失房客驅逐

