找「台灣甜心」上摩鐵愛愛　高雄男付8000元…完事慘了

▲高雄男子開房，對於對方年齡已具高度警覺，但仍選擇進行性交易。（示意圖／CFP）



記者曾羿翔／綜合報導



高雄地方法院近日審結一起妨害性自主相關案件，全案共有2名被告，法院分別就不同事實與證據作出判決。其中一名男子阿威（化名）遭認定犯罪成立，判處有期徒刑3月，得易科罰金，並宣告緩刑2年、緩刑期間付保護管束；另名男子阿凱（化名）則因證據不足，獲判無罪。

判決指出，阿威於2024年6月間，透過某包養交友平台（台灣甜心）接觸女子，並於高雄市某旅館內，以8000元作為對價，與一名年齡未滿18歲的對象發生性行為。法院認為，阿威對對方年齡已有所警覺，仍選擇進行性交易，已觸犯《兒童及少年性剝削防制條例》。

法官審酌，阿威犯後坦承犯行，且已與當事人及其法定代理人達成調解並完成賠償，加上過往無前科，最終判處有期徒刑3月，得易科罰金，並宣告緩刑2年，緩刑期間須接受保護管束。



同樣上門花8000元 另名高雄男卻獲判無罪



同案另名被告阿凱，檢方指控其於不同時間，透過同個包養交友平台接觸女子，同樣花費8000元在旅館進行性交易。不過，法院審理後認為，相關對象在聯繫過程中均曾向阿凱表示已成年，加上平台本身設有年齡限制，尚難認定其主觀上已預見對方實際年齡，檢方舉證未能排除合理懷疑，因此判決無罪。

法院指出，刑事案件須依證據認定，未能證明被告犯罪者，應依無罪推定原則判決無罪，全案仍可依法上訴。



