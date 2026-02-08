傳王滬寧國共論壇下令「統一」　蕭旭岑怒斥：綠媒製造假新聞

▲「國共兩黨智庫論壇」3日在北京舉辦，大陸全國政協主席王滬寧4日會見國民黨副主席蕭旭岑。（圖／讀者提供）

記者鄭佩玟／台北報導

據《自由時報》報導，國共智庫「兩岸交流合作前瞻論壇」4日在北京落幕，習近平二把手、中國政協主席王滬寧接見國民黨副主席蕭旭岑一行時在會中強硬定調，「框架和平的基礎，必須是以中國的統一為指針」，「不容模糊地帶」、「期勉國民黨以此為目標確實努力」，被解讀是在回應國民黨主席鄭麗文近期拋出的的「和平框架」說。蕭旭岑駁斥，當天不只國民黨人士，還有專家學者，王滬寧到底有沒有講這些話，是很容易查證的事情，但即使如此，國安人士和綠媒還要製造假新聞。

《自由時報》報導，王滬寧、蕭旭岑4日在中國人民大會堂會面，雙方先在媒體拍攝下公開致詞；據北京方面消息，關上門後，儘管蕭旭岑再次拿出2010年海協會副會長李亞飛版本的「各表一中」，聲稱這是「原汁原味九二共識」，以此表達國民黨對北京立場趨近的努力，但王並不買單。王滬寧在會中仍舊強烈關切美台軍購、供應鏈合作（關稅）等議題，並首度明確指出「框架和平的基礎，必須是以中國的統一為指針」，當中「不容模糊地帶」，期勉國民黨「應以此為目標確實努力，並提出更具體的行動」，這段話也被認為是在回應近期鄭麗文提出的「和平框架」。

蕭旭岑對此駁斥，當天不只國民黨人士，還有專家學者，王滬寧到底有沒有講這些話，是很容易查證的事情，但即使如此，國安人士和綠媒還要製造假新聞，「可見我們這次兩岸重啟平台，幫助台灣產業，對民進黨壓力很大。」

蕭旭岑強調，自己可以負責任地說，王滬寧會面內容，都是造假，每一個字都是編造的，「我們又不是只有國民黨人士在裡面，還有專家學者，很容易查證，呼籲媒體還是要堅守專業，不要被黨政人士利用。」

鄭麗文日前接受TVBS《少康戰情室》主持人趙少康專訪時，談到即使2028年國民黨重返執政，中方也會擔心釋出所有善意後又變成民進黨執政，因此國民黨屆時將推動「和平框架」，盼軍事衝突大幅下降、兩岸維持永續和平關係，不會因台灣的政黨輪替而改變。