威力彩頭獎明飆11.5億！運勢超旺3生肖曝光

記者楊庭蒝／綜合報導

威力彩連續29期槓龜，下期將於（9）日晚間開出，頭獎獎金上看11.5億。根據《搜狐網》運勢專欄分析，9日當天運勢最旺的生肖為牛、雞、龍，不管事財運還是工作方面都有很好的表現。

運勢最旺的生肖：牛、雞、龍

生肖牛的朋友堪稱明日最大贏家，整體運勢大吉，狀態滿檔且做起事來特別順手，工作上和同事、主管互動良好，成果看得到也累積得快。財運方面更是亮眼，偏財運機會增加，意外進帳機率高，還有貴人主動相助，讓荷包明顯變厚。

生肖雞明天運勢走高，自信滿滿且做事效率佳，正向態度容易被上司看見與肯定，心情輕鬆愉快，適合和朋友小聚社交，能為生活帶來不少溫度。

生肖龍則是明日財運領銜者，對商機特別敏感，能精準掌握市場動向，收入穩定成長。桃花運也跟著升溫，單身者魅力提升、幽默加分，容易遇到合拍對象；已有伴侶的人感情互動順暢，適合談論未來規劃。

運勢平穩向上的生肖：猴、蛇、狗、羊

生肖猴工作上陸續傳來好消息，有機會參與期待已久的工作內容，正在找工作或面試的人也有望收到錄取通知。貴人運特別旺，外出辦事常有人主動幫忙，事情進行得相當順利。

生肖蛇明天頭腦轉得快、行動力強，工作處理起來得心應手，成就感滿滿，有好想法若立刻行動，搶先一步就能掌握優勢。

生肖狗財運表現亮眼，正財、偏財都有進帳機會，特別適合談生意、簽合約，小額嘗試也可能有意外收穫。感情方面走勢平穩，單身者異性緣不錯，有伴侶的人安排約會正是時候。

生肖羊雖然稍微感到疲累，但整體工作與生活節奏穩定，態度認真且與同事、主管相處融洽，財運同樣不錯，外快或意外進帳機會增加，只要好好把握依然收穫可期。

生肖鼠、馬、兔、虎、豬必須謹慎調整

生肖鼠明日雖然還算穩定，但容易逞強、衝太快，想法有時會脫離現實，反而拖慢工作進度，建議多聽他人意見並注意休息。

生肖馬明天節奏明顯加快，工作變數增加，臨時狀況一件接一件，容易讓人思緒打結出現小失誤，適度放慢腳步、穩定情緒後運勢才會回溫。

生肖兔壓力偏大且瑣事纏身，精神狀況不太理想，做事容易急躁出錯，心煩時不妨找朋友聊天排解。

生肖虎要特別注意人際關係，小人運偏重，容易因流言蜚語引發誤會或爭執，建議保持冷靜並少說多做，財運表現普通，建議做好儲蓄規劃。

生肖豬做事阻礙較多，容易遇到對立或卡關的情況，心情與效率皆受影響，切記遇事別硬碰硬，以和為貴、退一步反而更容易找到解決方法。

