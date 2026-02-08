　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

威力彩頭獎明飆11.5億！運勢超旺3生肖曝光

▲威力彩9億。（圖／記者陳依旻攝）

▲威力彩連槓29期，頭獎上看11.5億。（圖／資料照）

記者楊庭蒝／綜合報導

威力彩連續29期槓龜，下期將於（9）日晚間開出，頭獎獎金上看11.5億。根據《搜狐網》運勢專欄分析，9日當天運勢最旺的生肖為牛、雞、龍，不管事財運還是工作方面都有很好的表現。

運勢最旺的生肖：牛、雞、龍

[廣告]請繼續往下閱讀...

生肖牛的朋友堪稱明日最大贏家，整體運勢大吉，狀態滿檔且做起事來特別順手，工作上和同事、主管互動良好，成果看得到也累積得快。財運方面更是亮眼，偏財運機會增加，意外進帳機率高，還有貴人主動相助，讓荷包明顯變厚。

生肖雞明天運勢走高，自信滿滿且做事效率佳，正向態度容易被上司看見與肯定，心情輕鬆愉快，適合和朋友小聚社交，能為生活帶來不少溫度。

生肖龍則是明日財運領銜者，對商機特別敏感，能精準掌握市場動向，收入穩定成長。桃花運也跟著升溫，單身者魅力提升、幽默加分，容易遇到合拍對象；已有伴侶的人感情互動順暢，適合談論未來規劃。

運勢平穩向上的生肖：猴、蛇、狗、羊

生肖猴工作上陸續傳來好消息，有機會參與期待已久的工作內容，正在找工作或面試的人也有望收到錄取通知。貴人運特別旺，外出辦事常有人主動幫忙，事情進行得相當順利。

生肖蛇明天頭腦轉得快、行動力強，工作處理起來得心應手，成就感滿滿，有好想法若立刻行動，搶先一步就能掌握優勢。

生肖狗財運表現亮眼，正財、偏財都有進帳機會，特別適合談生意、簽合約，小額嘗試也可能有意外收穫。感情方面走勢平穩，單身者異性緣不錯，有伴侶的人安排約會正是時候。

生肖羊雖然稍微感到疲累，但整體工作與生活節奏穩定，態度認真且與同事、主管相處融洽，財運同樣不錯，外快或意外進帳機會增加，只要好好把握依然收穫可期。

生肖鼠、馬、兔、虎、豬必須謹慎調整

生肖鼠明日雖然還算穩定，但容易逞強、衝太快，想法有時會脫離現實，反而拖慢工作進度，建議多聽他人意見並注意休息。

生肖馬明天節奏明顯加快，工作變數增加，臨時狀況一件接一件，容易讓人思緒打結出現小失誤，適度放慢腳步、穩定情緒後運勢才會回溫。

生肖兔壓力偏大且瑣事纏身，精神狀況不太理想，做事容易急躁出錯，心煩時不妨找朋友聊天排解。

生肖虎要特別注意人際關係，小人運偏重，容易因流言蜚語引發誤會或爭執，建議保持冷靜並少說多做，財運表現普通，建議做好儲蓄規劃。

生肖豬做事阻礙較多，容易遇到對立或卡關的情況，心情與效率皆受影響，切記遇事別硬碰硬，以和為貴、退一步反而更容易找到解決方法。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8963 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
冬奧爆「陰莖門」醜聞！選手下體打玻尿酸　為飛更遠
飛機降落驚傳「輪子脫落」　桃園機場跑道暫關閉
高鐵乘客將「座椅轉90度」面窗！　300萬人看傻
全日空與日本航空已取消231個航班！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

凌晨3點要起床搭機！「婆婆1舉動」人妻氣炸　網吵翻：我會罵人

威力彩頭獎明飆11.5億！運勢超旺3生肖曝光

德威航空濟州返台班機輪子脫落　桃機北跑道暫關閉檢查

高鐵乘客將「座椅轉90度」面窗！300萬人看傻：自己打造觀光列車

入夜寒流影響再探5度　除夕恐又有冷空氣「北東濕涼」

「這3器官」失衡就快速老化！研究曝：淺眠、腦霧是恐怖訊號

糖尿病「年輕化」全球關注！醫師解析飲食與生活影響　3字口訣預防與改善

快訊／16:41花蓮縣規模3.9地震　最大震度1級

快訊／21縣市低溫特報「10地非常寒冷」　急凍至明晨

飼料廠三代轉型烘焙業　進駐台中高鐵拓點

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

子弟兵周曉芸初選落敗！　黃國昌坦言：有一些驚訝

屏東市場豬肉攤「米奇吃尾牙」畫面噁翻　老鼠吃完吊起來繼續賣

阿里山公路哈士奇「頭伸車外」吹風！超CHILL畫面曝　可罰1萬8

高雄男被輾斃

戴培峰成遺珠　古林睿煬驚訝跨海送暖：你還是很棒！

凌晨3點要起床搭機！「婆婆1舉動」人妻氣炸　網吵翻：我會罵人

威力彩頭獎明飆11.5億！運勢超旺3生肖曝光

德威航空濟州返台班機輪子脫落　桃機北跑道暫關閉檢查

高鐵乘客將「座椅轉90度」面窗！300萬人看傻：自己打造觀光列車

入夜寒流影響再探5度　除夕恐又有冷空氣「北東濕涼」

「這3器官」失衡就快速老化！研究曝：淺眠、腦霧是恐怖訊號

糖尿病「年輕化」全球關注！醫師解析飲食與生活影響　3字口訣預防與改善

快訊／16:41花蓮縣規模3.9地震　最大震度1級

快訊／21縣市低溫特報「10地非常寒冷」　急凍至明晨

飼料廠三代轉型烘焙業　進駐台中高鐵拓點

落腳紅襪隔天返美　鄭宗哲穿紅衣啟程備戰春訓

高雄大統五福店宣布2月底收攤　3月開拆還原平地

傳王滬寧國共論壇下令「統一」　蕭旭岑怒斥：綠媒製造假新聞

凌晨3點要起床搭機！「婆婆1舉動」人妻氣炸　網吵翻：我會罵人

要罵就罵我！海神代理主帥朱永弘扛5連敗霸喊：罵我多難聽都行但別罵球員

威力彩頭獎明飆11.5億！運勢超旺3生肖曝光

蕭旭岑嗆谷立言「只比科長大」　王定宇酸：比中國戰狼還像瘋狗

日本星巴克宣布不再「免費提供紙袋」！時間點曝　7成店舖飲品調漲

中媒評論：若「高市早苗」壓倒性勝出 日本修憲沒阻力

年節將至溫情先到　枋寮警+志工深入社區關懷弱勢

【邪教天堂？】咖喱加火鍋料...差點連湯圓一起下鍋

生活熱門新聞

吊車大王一天做3次　曝驚人體力「進去甩一甩就懷孕」　

快訊／冷高壓今早接近出海　鄭明典曝最凍時間

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

獼猴一家6口宿舍窗外猛盯！女大生開門看傻

6.4億運動中心變家具賣場　議員怒轟離譜

29歲康育豪落網！逃亡4年「1原因害慘全台員警」

寒流殺到最冷8度！「最凍時刻」曝

台南過年住2晚4.5萬！網嚇傻　業者說明

估跌破6℃　最冷時刻要來了

還有冷空氣！　下波變天時間曝

癌症就像「寄生蟲」最愛找上這類人！　醫師示警了

「全台最難訂Buffet」他訂到了！4字口訣曝

快訊／今晨8.4℃！　5縣市大雨特報

「九份都日本人」網點名1國旅客：擠滿台灣景點

更多熱門

相關新聞

未來一周生肖運勢！　

未來一周生肖運勢！　

新的一週到來，命理生肖專家曼樺老師特別整理出2月8日至14日12生肖整體趨勢排行，本周運勢走勢穩中向上，事業運以牛、虎、龍表現突出，財運方面則有年終與偏財進帳的好消息；愛情與健康運勢也各有亮點，整體氛圍適合為年前生活與後續規劃做好準備。

老天爺最疼「3生肖」福氣爆棚！第一名貴人自動上門

老天爺最疼「3生肖」福氣爆棚！第一名貴人自動上門

只差1號　威力彩二獎一注獨得

只差1號　威力彩二獎一注獨得

即／威力彩29槓　下期衝破11.5億

即／威力彩29槓　下期衝破11.5億

即／威力彩9.7億發財密碼出爐

即／威力彩9.7億發財密碼出爐

關鍵字：

威力彩生肖運勢財運頭獎運勢分析

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李千娜宣布退出櫻花季！　

涉侵占531萬　男遭起訴後3天死亡

北韓金氏王朝接班布局！　傳金正恩妹「接任將秒下狠手」

世紀血案製作人認「怕被拒絕」

快訊／北捷遭連續縱火！善導寺站傳火警　警追查中

高雄深夜暴力衝突！工程行老闆被廠商押走

阿公「1致癌習慣」害慘孫　醫：要颳颱風才吹得散

立威廉照背部MRI竟發現罹癌！挖出11年前遺書重安排

高雄4代同堂透天厝大火！35歲男成焦屍母妻痛哭

快訊／寇世勳道歉！　喊話《世紀血案》劇組停止製作

已婚校長出差摩鐵激戰女同事　隔天傳「濕整晚！要補一下」慘了

快訊／冷高壓今早接近出海　鄭明典曝最凍時間

李毓芬淡出演藝圈「40歲身材超狂」

做到2件事！　退休後「勞保+勞退」月領6萬

林宅血案9歲長女中6刀活下來！林奐均奪金曲獎陶晶瑩哽咽

更多

最夯影音

更多
GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面