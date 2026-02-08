　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蕭旭岑嗆谷立言「只比科長大」　王定宇酸：比中國戰狼還像瘋狗

▲▼民進黨立委王定宇。（圖／立委王定宇國會辦公室提供）

▲民進黨立委王定宇。（圖／立委王定宇國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨副主席蕭旭岑日前嗆美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點」，遭台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣等打臉。對此，民進黨立委王定宇今（8日）表示，蕭旭岑所代表的國民黨路線，簡直比中國戰狼還要瘋狂、還要像瘋狗；蕭旭岑、國民黨主席鄭麗文這種全面擁抱中共的論述與台灣主流民意不符，不管是2026年縣市長地方選舉還是2028年總統大選的國民黨人當然會感到不安，因為那是一條背叛台灣、失去選票的死亡之路。

蕭旭岑日前接受專訪時痛批，谷立言在美國國務院體系只比科長大一點，搞不好連司長都不是。自己訪問中國時，拜會的中國國台辦主任宋濤是部長級、中國政協主席王滬寧是正國級，在台灣卻被比司長小的官員「成天要求東要求西」，這讓蕭旭岑不滿直呼，「這不是很奇怪嗎？」然而，蕭旭岑一番話除了讓盧秀燕批，台美關係從來都不是小事，也引發藍委們不滿，不僅江啟臣對此批評，藍委柯志恩受訪時也說，「谷立言就是代表美國政府」。

對此，王定宇今（8日）表示，國民黨現在的領導團隊，從鄭麗文到蕭旭岑，一直到立法院黨團總召傅崐萁，明顯和以往國民黨所主張的「親中友美」有所不同。以前是以前是親中友美，還加個「反共」，後來反共不見了，剩下親中友美。可是現在鄭麗文的國民黨更往前進了一步，變成全面擁抱中國共產黨路線，親中反美。

王定宇說，從蕭旭岑走了一趟中國回來後，竟然自豪看到中國「正國級」的人員，感到沾沾自喜，回過頭去攻擊谷立言，說只不過是一個科長層級。還把美國對台灣的安全協助，不管是軍事技術協助，還是沒有證據、毫無邏輯道理的把美國對台軍售，打成美國跟台灣的聯合貪汙。

王定宇痛批，蕭旭岑所代表的國民黨路線，簡直比中國戰狼還要瘋狂、還要像瘋狗；鄭麗文領導的國民黨，已經呈現出親中共、擁抱中國的路線跟論調，全力的反美，甚至於不惜把台灣鎖進中國的政治內政以及鎖進中國的紅色供應鏈。

王定宇認為，稍微有國際觀跟經濟觀的人都知道，這種做法會把台灣活路整個扼殺掉，但鄭麗文領導的國民黨完全不在乎。這種路線除了對台灣造成傷害，國民黨內部也開始思考這件事，台灣主流民意不願接受中華人民共和國統治，台灣主流經濟也知道不脫離紅色供應鏈，台灣是沒有活路的。

王定宇說，所以當超過八、九成的主流民意和鄭麗文全面擁抱中共的論調不相符時，不管是2026年縣市長地方選舉還是2028年的總統大選，鄭麗文策略與台灣主流民意完全相反，那對國民黨內部要投入選舉，不管選縣市長、縣市議員，或有志於2028年大位的人，當然就會感到非常的不安，因為那是一條背叛台灣、失去選票的死亡之路。

王定宇指出，大家就看到，盧秀燕日前就聯袂江啟臣，邀請剛被蕭旭岑貶低為「科長不如」谷立言參加活動，江啟臣更公開講，谷立言是一個重要的人士，在美國算大使級的，絕對不是像蕭旭岑所稱科長級的而已，更稱按照軍銜來講，谷立言是中將等級，是美國駐台最高的代表官員。

王定宇認為，當江啟臣跟盧秀燕說出這番話時，「我們隱約看到國民黨的路線之爭已經開始」，離選舉越近，選民的力量就越大；離投票日越近，參選人想要迎合民意的動作就越大。可以預估，像江啟臣、盧秀燕這樣有志於2026、2028的兩位國民黨參選人，類似這樣的角色將會越來越多，去挑戰，甚至反對鄭麗文、傅崐萁所代表的全面擁抱中共路線做法。「國民黨內部的路線之爭，可以想見的是，距離選舉日越近，這個路線之爭將會日益加劇」。

王定宇鄭麗文蕭旭岑谷立言AIT江啟臣盧秀燕國民黨

