日本星巴克宣布不再「免費提供紙袋」！時間點曝　7成店舖飲品調漲

▲日本星巴克宣布不再免費提供紙袋。（示意圖／記者蔡惠如攝）



記者王佩翊／編譯

日本星巴克宣布自2月18日起全面啟動兩大新制，持續近30年免費提供的外帶紙袋將改為一律改為收費11日圓（約新台幣2.2元），同時約7成店舖的經典飲品也將調漲5至30日圓（約新台幣1至6元）。

根據星巴克官方說明，以中杯「星巴克拿鐵」為例，售價從495日圓（約新台幣99元）調整為500日圓（約新台幣100元）；「美式咖啡」則從420日圓（約新台幣84元）漲至440日圓（約新台幣88元）。值得注意的是，部分特殊店舖不在此波調漲範圍內。

紙袋收費政策的推動背後，其實反映出星巴克環保策略的重大轉變。儘管2020年日本強制塑膠袋收費時，並未將紙袋納入規範，但企業的環境責任已從「減塑」進化到「全面資源管控」階段。紙袋製造過程同樣消耗大量水資源與能源，最終仍會產生廢棄物，因此從源頭減量才是根本之道。

根據業界人士分析，成本考量也是關鍵因素之一。近年物流費用、能源成本節節高升，持續將資材費轉嫁到商品售價已達極限。星巴克選擇將袋子費用獨立計價，既能提高成本透明度，也能修正過往過度服務的模式。不過像麥當勞等連鎖品牌仍透過調整資材規格維持免費供應。

專家認為，這波「紙袋收費潮」將成為日本餐飲業新常態，一旦環保訴求與成本管控兩大目標同時達成，且消費者接受度逐漸提升，預料更多業者將跟進實施類似政策。