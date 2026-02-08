夜賞燈也學防災！南消一大月津港燈節夜間宣導　守護年節安全

▲南消一大結合月津港燈節夜間人潮辦理防火防災宣導，吸引親子踴躍參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

年關將近，家家戶戶用火、用電時間與頻率明顯增加。為提升民眾春節期間消防安全意識，臺南市政府消防局第一救災救護大隊特別結合「2026月津港燈節」7日晚間開幕盛會，在人潮最熱絡時段辦理夜間防火防災宣導活動，透過寓教於樂方式，將正確防災觀念融入賞燈行程，讓民眾邊逛燈節、邊學安全。

本次活動由消防局第一大隊攜手義消與防火宣導隊共同參與，以「防災知識體驗闖關」及「橋南老街踩街宣導」為主軸，規劃四大宣導關卡，包括住宅用火災警報器與一氧化碳防範、地震防災宣導、消防車輛與器材展示及消防衣著穿戴體驗、防災知識九宮格，以及CPR＋AED急救教學體驗。民眾完成闖關即可獲得宣導品，並參加「小小消防車」試乘，現場親子互動熱絡。

活動中，消防人員透過多元宣導教具、專業解說與實際操作，加深民眾對消防工作的認識，並穿插有獎徵答，答對即可獲得「烈火英雄即刻救援」消防車紙模型桌遊，讓防災教育跳脫制式宣導，落實「玩中學、學中做」。

市長黃偉哲表示，近年地震頻繁，藉由此次宣導活動提醒市民及早準備防災避難包，並牢記地震保命三要領「趴下、掩護、穩住」，同時遵守避難「不語、不跑、不推」三不原則，外出避難時務必穿著鞋子，避免遭碎石或玻璃割傷，確保自身安全。

消防局長楊宗林也呼籲，春節期間特別要注意用火、用電安全，圍爐時務必落實「人離火熄」，避免電器超載使用；外出旅遊前應拔除不必要的電器插頭或關閉電源開關，多一分留意，就能為居家安全多添一分保障。

第一救災救護大隊長邱國禎指出，因應元宵節鹽水蜂炮活動即將登場，也同步加強宣導觀賞蜂炮時的適當穿著、防護裝備選擇，以及身體著火時的正確應變方式。透過邊闖關、邊學習的方式，讓大小朋友在歡樂氣氛中建立正確消防安全觀念，玩得開心，也學得安心。