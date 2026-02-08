　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大寮、林園初選告急　陳其邁「獻聲」力挺：唯一支持張耀中

▲高雄市長陳其邁親自拍攝推薦影片，呼籲鄉親在接到民調電話時，堅定喊出「唯一支持張耀中」。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄市長陳其邁親自拍攝推薦影片，呼籲鄉親在接到民調電話時，堅定喊出「唯一支持張耀中」。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

民進黨市議員初選民調進入決戰階段，高雄市長陳其邁近日親自拍攝推薦影片，全力拉抬大寮、林園區新人張耀中。陳其邁以「肯定陳其邁，牽成張耀中」為號召，強調張耀中是經過市府七年磨練、最具實戰經驗的年輕戰將，呼籲鄉親在接到民調電話時，堅定喊出「唯一支持張耀中」。

陳其邁在推薦影片中感性指出，張耀中過去七年在市府團隊服務，特別是擔任隨行秘書期間，跟著他走遍高雄大小角落，「上山下海、接受過最完整的磨練」。陳其邁強調，大寮與林園正處於發展關鍵期，需要有體力、有衝勁且熟悉市政運作的新人入陣，張耀中絕對是為地方打拚的最佳人選。

獲得市長強力加持，張耀中表示這是一份沉重的責任。他坦言在市長身邊學習的七年，讓他明白服務必須落實到每一位鄉親身上。張耀中承諾，他已準備好將這份「市政核心」的經驗帶回大寮、林園，確保地方需求能直接傳達到市府，為家鄉爭取更多建設與福利。

隨著民調時間逼近，張耀中誠摯呼籲大寮、林園的鄉親，在初選民調的關鍵時刻，給予願意做事、年輕有為的新世代一個機會。若接到電話，請務必給予肯定，讓張耀中順利通過初選，成為議會即戰力。

關鍵字：

高雄陳其邁張耀中民進黨初選

