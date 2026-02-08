冬令送暖兼顧防災！南消七大南門分隊攜手義消分享物資　119宣導寓教於樂

▲南消七大隊南門分隊與義消中隊發起冬令物資分享活動，關懷弱勢族群溫暖過年。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局義消第七大隊南門中隊，8日發起「冬令物資分享暨119防火宣導活動」，由義消弟兄自主勸募物資，結合愛心骨節推拿、義剪等貼心服務，關懷低收入戶、獨居長者等弱勢族群，讓民眾在寒冬中也能安心迎接新年。

此次活動經費除來自各界善心人士捐助外，義消弟兄也紛紛慷慨解囊、出錢出力，共同播下這塊福田，希望將社會的溫暖實際送到需要幫助的人手中。現場並安排有獎徵答活動，吸引大人小孩踴躍參與，氣氛熱絡。

活動同時結合119防火防災宣導，內容包含正確報案方式、火災逃生姿勢、住宅用火災警報器裝設、防震三步驟、防溺宣導、爆竹煙火施放注意事項，以及心肺復甦術（CPR）教學等，讓民眾在輕鬆互動中加深防火、防災與救命知識。

消防局第七大隊大隊長石家源表示，義消南門中隊每年持續透過過年前的關懷活動，將防火防災宣導融入民眾日常生活，希望安全觀念能從活動現場擴散到家庭與社區各個角落。他也特別提醒，春節期間闔家團聚，圍爐與準備年菜時常大量使用火、電，易發生煮菜燒焦、抽油煙機積垢引火或油鍋起火等狀況，務必落實「人離火熄」，並選用具熄火安全裝置或溫度感知功能的爐具，用電則應遵守「五不一沒有」，養成良好習慣，才能平安過好年。

消防局長楊宗林指出，在市長黃偉哲支持下，消防局持續透過多元宣導，提高住宅用火災警報器普及率，並提醒民眾平時定期檢查臥室、客廳及廚房等高用電場所，防範電氣火災發生，降低風險，全面提升市民居家安全，共同打造具抗災韌性的宜居城市。