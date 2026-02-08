　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中Hi8抽出108萬！大雅男接電話爽翻「要買新車」

▲台中Hi8抽出108萬！大雅男接電話爽翻「要買新車」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中Hi8今天在大甲商圈抽出108萬現金得主，家住大雅的陳先生接電話得知中獎興奮不已，直呼要買新車。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

「台中Hi8 全城開趴」活動去年底起跑，截至今年2月6日止，累積消費登錄金額已突破新台幣129億元。台中市政府今天在大甲商圈舉辦抽獎活動，來自大雅區的陳先生抽中現金108萬元！陳先生開心表示，特別停到路邊接聽電話，預計將獎金用來購買新車。

鄭副市長表示，繼台中購物節創下歷年新高374億元消費紀錄後，「台中Hi8」累計金額也突破129億元。近期登場的燈會更結合超人氣國際IP「姆明」，現身城市角落，吸引大量人潮拍照打卡，在社群平台掀起熱烈討論。

經發局表示，這次台中Hi8系列抽獎活動來到大甲，大甲商圈以鎮瀾宮為核心，鏈結媽祖信仰帶動周邊糕餅業蓬勃發展，當地知名的伴手禮包含奶油酥餅、花生煎餅、芋頭酥及肉乾等，遊客來到大甲商圈不僅可以參加抽獎活動，也可以購買當地特色伴手禮並參拜媽祖祈求平安，歡迎民眾春節期間來大甲遊逛，一起熱鬧迎新年。

經發局補充，今日活動現場表演陣容豐富，為現場增添濃厚熱鬧氣氛，於現場服務台出示台中市政府經濟發展局與大甲觀光商圈的FB粉絲專頁按讚畫面即可兌換摸彩券1張，獎品包括70吋電視、廚餘機、氣炸鍋等多項好禮，現場民眾絡繹不絕。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8963 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
冬奧爆「陰莖門」醜聞！選手下體打玻尿酸　為飛更遠
飛機降落驚傳「輪子脫落」　桃園機場跑道暫關閉
高鐵乘客將「座椅轉90度」面窗！　300萬人看傻
全日空與日本航空已取消231個航班！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中Hi8抽出108萬！大雅男接電話爽翻「要買新車」

年前鐵腕掃賭！東港警突襲檳榔攤「三六仔」賭場　9人被逮

誤觸警報變全武行！男遭捅「腸子流出」　惡煞二審輕判理由曝

屏東警圍捕攻堅！毒販持「疑似手榴彈」對峙90分鐘　軍方鑑定中

花蓮醉男雙手持刀斧揮舞咆哮！6警噴辣椒水制伏上銬　1警輕傷

北捷縱火犯畫面曝！走出廁所後民眾驚逃　經西門町還變裝

快訊／台中后里雜草火警　濃煙狂竄燃燒3千平方公尺

蘆洲女遭逆向男騎士擊落！噴飛波及停等小客車　2人慘摔送醫

新北男遇警攔竟「跳車」！橫跨車陣跳關渡橋躲草叢　原因曝光

獨／北捷縱火犯擁台大+留日高學歷　都市計畫受害者竟縱火陳情

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

子弟兵周曉芸初選落敗！　黃國昌坦言：有一些驚訝

屏東市場豬肉攤「米奇吃尾牙」畫面噁翻　老鼠吃完吊起來繼續賣

阿里山公路哈士奇「頭伸車外」吹風！超CHILL畫面曝　可罰1萬8

高雄男被輾斃

戴培峰成遺珠　古林睿煬驚訝跨海送暖：你還是很棒！

台中Hi8抽出108萬！大雅男接電話爽翻「要買新車」

年前鐵腕掃賭！東港警突襲檳榔攤「三六仔」賭場　9人被逮

誤觸警報變全武行！男遭捅「腸子流出」　惡煞二審輕判理由曝

屏東警圍捕攻堅！毒販持「疑似手榴彈」對峙90分鐘　軍方鑑定中

花蓮醉男雙手持刀斧揮舞咆哮！6警噴辣椒水制伏上銬　1警輕傷

北捷縱火犯畫面曝！走出廁所後民眾驚逃　經西門町還變裝

快訊／台中后里雜草火警　濃煙狂竄燃燒3千平方公尺

蘆洲女遭逆向男騎士擊落！噴飛波及停等小客車　2人慘摔送醫

新北男遇警攔竟「跳車」！橫跨車陣跳關渡橋躲草叢　原因曝光

獨／北捷縱火犯擁台大+留日高學歷　都市計畫受害者竟縱火陳情

高雄大統五福店宣布2月底收攤　3月開拆還原平地

傳王滬寧國共論壇下令「統一」　蕭旭岑怒斥：綠媒製造假新聞

凌晨3點要起床搭機！「婆婆1舉動」人妻氣炸　網吵翻：我會罵人

要罵就罵我！海神代理主帥朱永弘扛5連敗霸喊：罵我多難聽都行但別罵球員

威力彩頭獎明飆11.5億！運勢超旺3生肖曝光

蕭旭岑嗆谷立言「只比科長大」　王定宇酸：比中國戰狼還像瘋狗

日本星巴克宣布不再「免費提供紙袋」！時間點曝　7成店舖飲品調漲

中媒評論：若「高市早苗」壓倒性勝出 日本修憲沒阻力

年節將至溫情先到　枋寮警+志工深入社區關懷弱勢

國民黨主席鄭麗文南下屏東掃街拜票　深入社區傾聽民意

邱澤「好棒喔」愛的鼓勵　許瑋甯笑：對我說嗎

社會熱門新聞

涉侵占531萬　男遭起訴後3天死亡

快訊／北捷遭連續縱火！善導寺站傳火警　警追查中

高雄深夜暴力衝突！工程行老闆被廠商押走

高雄4代同堂透天厝大火！35歲男成焦屍母妻痛哭

已婚校長出差摩鐵激戰女同事　隔天傳「濕整晚！要補一下」慘了

家扶姊弟添新衣禮券被撿走！　路人嬤花完到案超愧疚

快訊／高雄鳳山民宅大火　屋內發現1屍

北捷中山深夜驚魂！男刀插口袋搭末班車

尾牙敬酒爆衝突　老闆竟遭10人押走痛毆

即／北捷連2站傳火警！　縱火男抓到了

獨／北捷縱火犯起底　台大+留日高學歷

天橋地基工程挖斷幹管！大水淹沒新北大道

員工對碎紙機噴潤滑劑　開機轟一聲氣爆

16歲女兒遭男友性侵　母持高球桿痛毆+恐嚇

更多熱門

相關新聞

清境農場奔羊節系列活動推新春集點抽紅包

清境農場奔羊節系列活動推新春集點抽紅包

清境農場建場邁入第65週年，為迎接新春旅遊旺季，農場推出「65週年場慶暨奔羊節」系列活動，至2月26日前安排牧羊遊行、體驗行程與新春集點活動，邀請國內外旅客走進高山牧羊文化，感受冬末初春的草原魅力。

陸男子年會抽中iPhone17 Pro Max 回家一拆是兩塊磁磚

陸男子年會抽中iPhone17 Pro Max 回家一拆是兩塊磁磚

尾牙抽中「饗食天堂餐券365張 」他臉綠！網喊賺：45萬

尾牙抽中「饗食天堂餐券365張 」他臉綠！網喊賺：45萬

集集燈會2／15至3／3登場

集集燈會2／15至3／3登場

有唱老祖宗？潘奕誠、張育豪中大獎

有唱老祖宗？潘奕誠、張育豪中大獎

關鍵字：

台中Hi8抽獎大甲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李千娜宣布退出櫻花季！　

涉侵占531萬　男遭起訴後3天死亡

北韓金氏王朝接班布局！　傳金正恩妹「接任將秒下狠手」

世紀血案製作人認「怕被拒絕」

快訊／北捷遭連續縱火！善導寺站傳火警　警追查中

高雄深夜暴力衝突！工程行老闆被廠商押走

阿公「1致癌習慣」害慘孫　醫：要颳颱風才吹得散

立威廉照背部MRI竟發現罹癌！挖出11年前遺書重安排

高雄4代同堂透天厝大火！35歲男成焦屍母妻痛哭

快訊／寇世勳道歉！　喊話《世紀血案》劇組停止製作

已婚校長出差摩鐵激戰女同事　隔天傳「濕整晚！要補一下」慘了

快訊／冷高壓今早接近出海　鄭明典曝最凍時間

李毓芬淡出演藝圈「40歲身材超狂」

做到2件事！　退休後「勞保+勞退」月領6萬

林宅血案9歲長女中6刀活下來！林奐均奪金曲獎陶晶瑩哽咽

更多

最夯影音

更多
GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面