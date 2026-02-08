台中Hi8抽出108萬！大雅男接電話爽翻「要買新車」

▲台中Hi8今天在大甲商圈抽出108萬現金得主，家住大雅的陳先生接電話得知中獎興奮不已，直呼要買新車。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

「台中Hi8 全城開趴」活動去年底起跑，截至今年2月6日止，累積消費登錄金額已突破新台幣129億元。台中市政府今天在大甲商圈舉辦抽獎活動，來自大雅區的陳先生抽中現金108萬元！陳先生開心表示，特別停到路邊接聽電話，預計將獎金用來購買新車。

鄭副市長表示，繼台中購物節創下歷年新高374億元消費紀錄後，「台中Hi8」累計金額也突破129億元。近期登場的燈會更結合超人氣國際IP「姆明」，現身城市角落，吸引大量人潮拍照打卡，在社群平台掀起熱烈討論。

經發局表示，這次台中Hi8系列抽獎活動來到大甲，大甲商圈以鎮瀾宮為核心，鏈結媽祖信仰帶動周邊糕餅業蓬勃發展，當地知名的伴手禮包含奶油酥餅、花生煎餅、芋頭酥及肉乾等，遊客來到大甲商圈不僅可以參加抽獎活動，也可以購買當地特色伴手禮並參拜媽祖祈求平安，歡迎民眾春節期間來大甲遊逛，一起熱鬧迎新年。

經發局補充，今日活動現場表演陣容豐富，為現場增添濃厚熱鬧氣氛，於現場服務台出示台中市政府經濟發展局與大甲觀光商圈的FB粉絲專頁按讚畫面即可兌換摸彩券1張，獎品包括70吋電視、廚餘機、氣炸鍋等多項好禮，現場民眾絡繹不絕。