嘴破3周沒好！日男大生竟「確診舌癌」　切半邊舌頭仍2度復發

▲日本網友分享自己的抗癌經歷。（圖／IG／nakano1224_2000）



記者王佩翊／編譯

日本一名25歲男子在大學四年級時曾出現口腔潰瘍，然而經過3周都沒有好，於是到牙科就醫，沒想到轉診後，最終確診為舌癌，出社會後更經歷2次癌症復發，至今仍在與病魔搏鬥。他在社群平台分享自己抗癌歷程，從最初的難以置信到反覆治療的煎熬，他逐漸領悟到「不放棄」的真正意義，並用自身經歷鼓勵其他病友。

當時仍是大學生的他發現口腔潰瘍長達3周都未痊癒，原本以為只是普通的口內炎，經牙科檢查後被建議轉診大型醫院。然而檢查結果如晴天霹靂，醫師宣告他罹患舌癌。他回憶當時心境表示，聽到診斷結果時完全沒有真實感，彷彿是在聽別人的故事，無法相信癌症會發生在自己身上。

首次手術後，他度過了約一年半的正常生活，並順利成為社會新鮮人，每2到3個月定期回診追蹤。然而命運並未就此放過他。2024年7月的例行回診中，醫師發現癌症復發。

他當時心中只有一個念頭，那就是「怎麼可能」。而承受著巨大心理衝擊的他，接受了更大規模的治療，包括切除半側舌頭、頸部淋巴結清除術，以及利用腹部肌肉進行重建手術，還進行了氣管切開術，住院長達一個月。出院後繼續接受放射線治療與化療。

不幸的是，癌細胞並未就此罷休。2025年3月，他第二次癌症復發，這次癌細胞轉移到鼻腔深處及左側鎖骨。面對再度來襲的病魔，他坦承內心浮現的第一個念頭是「怎麼又來了！」想到必須再次經歷那些痛苦的療程，恐懼感油然而生。

他再次進行腫瘤切除手術，並展開新一輪的放射線與化療。到了2025年5月，右側耳下腺也出現轉移跡象，他又一次走上手術台，接受放射線治療與化療，整個療程直到2025年11月上旬才告一段落。

面對癌症多次復發，他內心充滿疑問，但仍努力調整心態，告訴自己「只要做該做的事」，並以更積極的態度面對挑戰，而這成為他持續與病魔奮鬥的重要支撐。

目前療程雖已暫時結束，但他必須持續回診追蹤，身體也留下多處後遺症。最明顯的是臉部右半側出現麻痺症狀，醫師表示右側臉頰可望在數個月內恢復，但右眼因神經斷裂，症狀可能永久存在。不僅如此，他的生活品質也大受影響，說話時咬字變得不清楚，頸部活動範圍受限，抬頭低頭都感到吃力。

由於吞嚥困難，導致他的進食量難以增加，稍不注意體重就會下降。且腹部肌肉因為被用於重建手術，伸展時會感到疼痛，體力也大不如前，容易感到疲勞。臉部浮腫與右半側麻痺持續困擾著他。更棘手的是，多次放射線治療造成鼻腔深處組織缺損，引發頭痛症狀，他必須長期依賴藥物控制疼痛，才能維持日常生活。

儘管治療過程艱辛且後遺症纏身，但他仍選擇在社群平台上公開分享自己的抗癌經歷，希望用親身故事給予其他癌症患者力量。