「2026桃園年貨大街」熱鬧展開　警方對週邊道路進行交通管制

▲2026桃園市年貨大街在藝文特區熱鬧展開。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府結合本市藝文特區舉辦「2026桃園年貨大街」活動，桃園警察分局於活動期間加派警力協助週邊中正路等道路進行交通疏導管制、勸導驅離違停及攤販、防扒竊，並結合會場服務台進行重要節日安全維護（治安平穩、交通順暢、民眾安心）、交安、識詐、婦幼安全等宣導，讓所有民眾過個平安快樂的農曆新年。

▲▼警方於活動期間對週邊交通疏導管制，嚴禁車輛違停。（圖／桃園警分局提供）

藝文特區年貨大街活動日期自2月6日至2月15日，主要針對周邊人潮密集路段實施彈性交管，建議民眾多利用大眾運輸工具，建議車輛停放於藝文園區地下停車場或搭乘往返桃園火車站的公車，由於藝文園區地下停車場空間有限，強烈建議市民多加利用大眾運輸工具，或將車輛停放於周邊外圍停車場。民眾出門前可參考桃園市停車資訊系統查詢即時剩餘車位，避免在會場周邊繞行造成壅塞。

有鑑於買年貨人潮眾多時，警方會在中正路、同德五街等路段實施彈性交管，活動期間將針對藝文廣場周邊之中正路、同德五街、同德六街及藝文一街等路段加強巡邏。視現場人潮密度，警力將實施機動彈性管制，嚴禁車輛違規停車以維護行人安全。

桃園分局提醒駕駛人，行經活動區域請減速慢行，並遵循現場員警及義交指揮。活動期間，警方將針對併排停車及公車站牌違停嚴格執法，確保救災救護通道及公車運行順暢，請市民朋友共同守護交通秩序，享受平安順暢的春節採買時光。