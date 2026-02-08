守護失智長輩　里港警一對一代辦愛心手環

▲里港警助失智長輩申請愛心手環。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為防範失智及身心障礙長輩外出走失，里港警分局展現貼心服務精神。日前有民眾因家中長輩罹患重度智能障礙與失智症，對行政申請流程感到無助，憂心長輩安全，遂向里港警方求助。警方耐心說明愛心手環功能與申請方式，並主動協助填寫資料、確認無誤，順利完成申請，讓家屬深表感激，也為長輩外出安全增添保障。

里港警方表示，凡設籍屏東縣65歲(含)以上，經醫師診斷為失智症或有疑似失智情形，具獨力外出之行動能力，有走失之虞者；18歲以上設籍屏東縣並領有核(換)發的身心障礙證明且類別包含智能障礙、精神障礙、自閉症或失智症等有走失之虞者，都可以跟社會處申請。可透過屏東縣政府便民服務整合申辦平台線上辦理或親洽「財團法人生命連線基金會屏東辦公室」辦理，電話：08-7553069，亦可洽屏東縣政府社會處電話：(08)7320415#5511。

里港警分局分局長邱逸樵表示，家中若有失智症或身心障礙的親屬，配戴愛心手環可在長者不慎走失時，協助警方快速辨識身分並即時聯繫家屬，是預防走失的重要防護措施。不僅能減輕家屬的照護壓力，也能為長者外出安全增添一層保障。