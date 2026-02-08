　
生活 生活焦點

高鐵乘客將「座椅轉90度」面窗！300萬人看傻：自己打造觀光列車

有民眾搭高鐵看到其他乘客把座椅旋轉90度，變成面對窗戶坐，拍下PO分享到社群，令許多網友驚呼直接變「觀光列車」。（圖／翻攝自Threads／89896666ww）

▲有乘客將座椅轉向90度，變成面對窗戶坐，直接變成「觀光列車」。（圖／翻攝自Threads／89896666ww）

圖文／CTWANT

高鐵是不少台灣民眾出遊或通勤的交通工具之一，最近有民眾搭高鐵注意到其他乘客把座椅旋轉90度，面朝窗戶方向，特地拍下後分享到社群，意外引發熱烈討論，還有網友開玩笑說「一秒變觀光列車」。事實上，高鐵在車廂設施使用資訊指出，座椅可以旋轉，但不得影響其他乘客權益。

日前有一名民眾在社群平台Threads曬出一張照片，從畫面中能看出地點是高鐵車廂內，但從原PO拍攝方向能發現，照片中有兩個座椅的方向與其他人不同，似乎是旋轉90度，座椅上的乘客能直接看著窗外。不尋常的狀況，讓原PO看了一臉問號。

貼文一出，短時間獲得超過300萬次瀏覽，底下也有許多網友留言討論，「直接升級觀光列車」、「用E人的手段，開啟了I人的模式」、「強者從來不抱怨環境，山嵐號（觀光列車）搶不到票，我就自己打造山嵐號」；還有人指出，搭台鐵也有看過，「高鐵窗戶太小，搭莒光這樣轉椅子是常態」。有網友好奇後續發展，原PO在底下透露，「後來他們自己轉回來了，然後也沒人去制止他們」。

事實上，高鐵及台鐵各級對號列車座椅都具備旋轉功能，高鐵主要是為了列車來回方向不同時調整，一般由清潔人員在末站將座椅歸位；至於台鐵對號列車座椅則是營運時均以面向列車前進方向定位，原則上乘客不得自行調整，以維持其他人乘車舒適與安全。

但留言中也有人分享高鐵車廂設施使用資訊，高鐵表示，所有車廂座椅可旋轉180度，方便同行乘客共乘互動，但前提是不得影響其他乘客。列車服務人員行車期間若發現有影響他人，會上前勸導，受影響旅客也可以主動反映。

「這3器官」失衡就快速老化！淺眠、腦霧是恐怖訊號

「這3器官」失衡就快速老化！淺眠、腦霧是恐怖訊號

大多數人普遍會經歷生老病死，基因醫師張家銘指出，身體老化方面，不是全身同時發生，而是由少數關鍵器官率先失衡，再透過神經、代謝與免疫系統，逐步擴散影響全身，同時引述國際期刊《Cells》的重要綜論，國外研究團隊提出「由局部到全身（local-to-global）」的老化模式。因此，張醫師提醒民眾從大腦、肌肉與腸道這三個關鍵節點慢慢調整，有機會改寫老化速度。

