凌晨3點要起床搭機！「婆婆1舉動」人妻氣炸　網吵翻：我會罵人

▲桃園機場第二航廈傳出停電，旅客須用人工方式，用磅秤來秤行李。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲原PO刻意早睡要搭飛機，結果被婆婆徹底吵醒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

網搜小組／劉維榛報導

「睡意全消！」一名人妻抱怨，為了搭早上出國班機，前一晚刻意7點就上床睡覺，沒想到9點半熟睡時卻被婆婆奪命連環Call吵醒，只為叮嚀「不要太晚睡」，害她整晚再也睡不著。貼文曝光後引發熱議，「我會罵人！罵到以後她不敢打電話來」、「就是故意的啊」。

一名女網友在《毒姑九賤婆媳討論區》抱怨，她為了要搭早上7點的出國班機，必須清晨5點抵達機場，並且預計3點就要起床梳洗，於是她前一晚7點就得上床睡覺，豈料完美計畫卻被婆婆打亂了。

原PO眼神死說道，晚上9點半左右，她已經進入熟睡階段，婆婆卻奪命連環Call，電話內容並非緊急大事，只是叮嚀一句「你們明天要出國，今天不要太晚睡」，讓原PO瞬間清醒到不行，也完全無法再入睡，令她崩潰又抓狂。

網吵翻：千萬別讓長輩知道要出國

文章曝光後，網友紛紛熱議，「我覺得她是故意的，就是不想看妳過太爽」、「我會罵人！罵到以後她不敢打電話來」、「電話只要響5聲沒人接，應該就知道要掛斷了」、「就是故意的啊，心理變態啊」、「23：00打電話給婆婆，請她2：45打電話給妳，叫妳起床」、「沒禮貌」、「為啥出國要讓婆婆知道？我連房子買在哪、孩子讀哪間學校，做啥工作都不想讓那妖婆知道」。

不過也有人幫忙緩頰，「這種人還真不少～我有些朋友也是這樣...所以我都關靜音」、「婆婆也許不是有意的，怎不關靜音」。

02/06 全台詐欺最新數據

春節連假快到了，很多人都安排出國玩。日本旅遊達人林氏璧提醒，日本流感在短暫降溫後再度升溫，整體流行曲線明顯往上走，目前不只是A型H3N2，還混著B型流感一起來，「日本衝的比較快，台灣較緩和」。他也提醒，近期日本天氣非常寒冷，東京甚至可能下雪，「請在日本的同學注意保暖。」

