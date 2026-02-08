入夜寒流影響再探5度　除夕恐又有冷空氣「北東濕涼」

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

寒流持續影響，今晚到明天清晨各地都有10度以下低溫，北部及宜蘭下探5度。明天白天逐漸回溫，周三至周四清晨又有一股冷空氣短暫影響，周末各地都是好天氣，但除夕至初一可能有一波東北季風系統南下，北部及東半部再轉濕涼。

中央氣象署預報員林定宜表示，寒流持續影響到明天清晨，各地非常寒冷，除了澎湖以外，各縣市都有10度以下機率，北部及東北部下探5至10度。明天白天寒流逐漸減弱，各地仍偏冷，西半部及東北部低溫9至11度，花東12至13度，北部及東半部高溫16至18度，中南部21至22度。

林定宜表示，周二各地持續回溫，中南部日夜溫差大，東半部及恆春有零星短暫雨。周三至周四清晨鋒面通過，東北季風或冷氣團南下，北部及東北部氣溫略降，基隆北海岸、東半部及恆春有局部短暫雨，大台北地區及北部山區有零星雨，其他地區多雲到晴。

他指出，周四白天冷空氣減弱回溫，早晚偏涼，東半部及恆春有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。周五至下周日偏東轉東南風，東南部及恆春有零星雨，其他地區多雲到晴。除夕至初一可能有一波東北季風系統影響，北部及東北部氣溫略降，強度還要再觀察，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

林定宜指出，目前中層水氣不多，高山降雪機率下降，但今晚到明晨高山路面仍容易結冰濕滑。此外，今天東北風偏強，台南以北、台東、金門及馬祖有平均風力5級、陣風8級機率，恆春及澎湖有平均風力9級、陣風11級機率。明天基隆北海岸、東半部、綠島及蘭嶼有長浪，提醒民眾留意。

另外，他也說，下周日小年夜中部以北及馬祖有局部霧或低雲，交通往返要留意。